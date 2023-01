BioWare perd de nouveau un vétéran avec le départ de Mac Walters

Après 20 ans de bons et loyaux services, le scénariste Mac Walters quitte BioWare.

Mac Walters a rejoint BioWare en septembre 2003 en tant que scénariste pour Jade Empire. Il a ensuite occupé le poste de scénariste principal pour le premier Mass Effect. Il a ensuite assumé le rôle de scénariste principal pour Mass Effect 2 et Mass Effect 3, puis a été nommé directeur narratif d’Anthem après la fin de la trilogie Mass Effect (entre-temps il a écrit plusieurs comics et romans pour Dark Hors).

Il est revenu dans le monde de Mass Effect avec Andromeda en tant que directeur créatif après Anthem, il a ensuite été directeur créatif pour BioWare jusqu’en juin 2019, puis il est devenu le responsable en chef de Mass Effect Legendary Edition. Plus récemment, il travaillait en tant que directeur de production sur Dragon Age Dreadwolf, qui n’a toujours pas de date de sortie.

Architecte de l’univers Mass Effect, Mac Walters a décidé de partir de chez BioWare tout comme l’ont fait le directeur général Casey Hudson, le producteur exécutif Mark Darrah, le scénariste en chef David Gaider, le directeur créatif Mike Laidlaw, le réalisateur James Ohlen, le producteur en chef Fernando Melo et le directeur créatif Matthew Goldman.

Les nouvelles aventures arrivent souvent en même temps que le début d’une nouvelle année. Comme certains d’entre vous le savent déjà, à la fin de l’année dernière, j’ai décidé de quitter BioWare. Ces dix-neuf dernières années ont été une expérience qui a changé ma vie, c’est le moins qu’on puisse dire, et cela a rendu le choix très difficile. J’ai travaillé avec tellement de gens merveilleux et j’ai eu le privilège de faire partie des équipes et des projets les plus incroyables. C’est difficile à comprendre, et je sais que je vais y repenser pendant des années. Merci à tous ceux avec qui j’ai eu la joie de travailler, et je souhaite à tout le monde chez BioWare le meilleur dans tout ce que vous faites. Ce fut vraiment un plaisir.