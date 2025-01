BioShock 2 Remastered et Deus Ex sont offerts avec Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming offre gratuitement BioShock 2 Remastered et Deus Ex, deux jeux incontournables à récupérer pour enrichir votre bibliothèque de jeux vidéo.

Tl;dr Amazon offre des jeux gratuits aux membres Prime.

Amazon Luna dévoile sa sélection de jeux pour le mois.

Plusieurs jeux gratuits restent disponibles plus de 30 jours.

Amazon gâte ses membres Prime

Chaque mois, Amazon fait preuve de générosité en offrant à ses membres Prime une sélection de jeux vidéo gratuitement. Pour ce mois de janvier, plusieurs titres majeurs sont ainsi offerts, dont le très populaire BioShock 2 Remastered. Pour ceux qui peuvent patienter, Deus Ex GOTY Edition et Super Meat Boy Forever seront également disponibles plus tard dans le mois.

Amazon Luna : la rotation de jeux du mois

En parallèle, le service de jeux en nuage Amazon Luna a révélé sa propre sélection. Parmi les titres accessibles ce mois-ci, on compte Airhead, Guacamelee! 2 Complete, The Magical Mixture Mill, Metro Exodus et Super Meat Boy. Ces jeux viennent compléter une liste déjà bien fournie, avec notamment Fallout 3: Game of the Year Edition, Fallout New Vegas: Ultimate Edition et Fortnight parmi d’autres.

Des offres qui durent plus de 30 jours

Certaines offres Amazon Prime Gaming durent plus de 30 jours, offrant ainsi aux membres plus de temps pour profiter des jeux gratuits. Les titres de décembre sont donc encore disponibles pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de les récupérer. Pour ceux qui préfèrent se projeter, voici la liste complète des jeux offerts par Amazon Prime Gaming ce mois-ci :

BioShock 2 Remastered (disponible maintenant)

The Bridge, Eastern Exorcist, SkyDrift Infinity et Spirit Mancer (disponibles maintenant)

Are You Smarter Than a 5th Grader, GRIP et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (disponibles à partir du 16 janvier)

Deus Ex GOTY Edition, Spitlings, Star Stuff, To the Rescue! et Zombie Army 4: Dead War (disponibles à partir du 23 janvier)

Blood West, ENDER LILIES: Quietus of the Knights et Super Meat Boy Forever (disponibles à partir du 30 janvier)

Une offre qui ravira sans aucun doute les amateurs de jeux vidéo.