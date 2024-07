Le projet de film « Bioshock » est toujours vivant malgré une réduction de budget

Le film est en cours de reconfiguration pour être "plus personnel".

TL;DR Le film Bioshock de Netflix est toujours en cours de réalisation.

Le budget du film a été réduit, selon le producteur Roy Lee.

Netflix a modifié sa stratégie de rémunération, basée désormais sur l’audience.

Le film Bioshock de Netflix poursuit sa conquête de l’écran

Récemment, des interrogations se sont élevées autour de l’absence de mises à jour concernant le film Bioshock de Netflix, nourrissant ainsi des spéculations sur un potentiel abandon de projet. Loin d’être abandonné, le film est bel et bien en cours de réalisation.

Une adaptation cinématographique sous contraintes budgétaires

Cependant, des changements majeurs ont été signalés. D’après Variety, il semble que le budget alloué initialement au film a été réduit. L’annonce a été faite par le producteur Roy Lee, notamment connu pour avoir travaillé sur The Lego Movie. Il a évoqué cette réduction budgétaire lors d’un panel à San Diego Comic-Con. Toutefois, aucune donnée concrète concernant les chiffres de ce budget n’a été publiée.

Une nouvelle approche pour le film

Lee a expliqué que cette adaptation est actuellement en cours de « reconfiguration » pour devenir un film « plus personnel ». Il sera toujours dirigé par Francis Lawrence, réalisateur de plusieurs films à succès, notamment une majorité de la franchise Hunger Games, ainsi que I am Legend et le Constantine original.

Un changement de stratégie chez Netflix

Ce soudain resserrement de budget n’est pas un cas isolé. Il s’inscrit dans un contexte global de changements au sein de Netflix, avec notamment « un changement de régime » au niveau exécutif. Dan Lin a pris la place de Scott Stuber en tant que responsable du département film et a revu à la baisse les budgets de plusieurs projets. « Le nouveau régime a réduit les budgets », a déclaré Lee lors de la Comic-Con.

Ce changement chez Netflix concerne également la stratégie de rémunération pour les films, qui opte dorénavant pour un modèle plus traditionnel basé sur des bonus liés aux chiffres d’audience réels.

Après tout, ce bouleversement pourrait s’avérer bénéfique pour le film Bioshock. Celui-ci, axé sur une histoire personnelle autour de la famille, pourrait gagner en intimité et en intensité narrative en se concentrant moins sur les batailles en CGI constantes. Cependant, tout dépend bien sûr de l’importance de la réduction budgétaire. La date de sortie du film n’a pas encore été annoncée et pourrait encore être repoussée, considérant que le réalisateur Francis Lawrence est actuellement engagé dans plusieurs autres projets, dont une autre adaptation d’un roman de Stephen King et un autre film de la saga Hunger Games.