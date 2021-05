Bientôt un service Apple Music haute fidélité ?

Et si l'on pouvait bientôt souscrire à une option haute fidélité pour Apple Music ? C'est ce que laisse entendre certains éléments découverts dans le code d'iOS.

Les services de streaming musical sont aujourd’hui nombreux sur le marché. Tous proposent peu ou prou les mêmes fonctionnalités. Certains se distinguent cependant par la possibilité de souscrire à une option pour profiter d’un son haute fidélité. Ce pourrait bientôt être le cas d’Apple Music. C’est tout du moins ce que laisse entendre du code découvert dans iOS.

Et si Apple préparait une option haute fidélité pour Apple Music ?

Apple n’a apparemment pas l’intention de laisser Spotify HiFi sans concurrent direct. Les équipes de 9to5Mac ont découvert dans la bêta 1 d’iOS 14.6 du code mentionnant un audio “lossless” (“sans perte”) dans l’application Music. Ce qui suggère qu’une option haute fidélité pourrait être ajoutée prochainement au service Apple Music. Le code fait même référence aux standards Dolby Atmos et Dolby Audio, bien qu’il soit difficile de savoir si ce son plus immersif sera effectivement disponible via le service de streaming musical de la firme de Cupertino.

Du code a été aperçu dans la bêta 1 d’iOS 14.6

Cette découverte survient peu après l’annonce de Hits Daily Double qui évoquait une rumeur affirmant qu’Apple préparait effectivement un service “haute fidélité” pour les semaines à venir. Celui-ci coûterait 10 $ par mois (ce qui en ferait davantage une mise à jour qu’une nouvelle offre à proprement parler) et le lancement surviendrait en même temps que la troisième génération d’AirPods.

Ce lancement ne serait cependant pas pour tout de suite, si tant est qu’il voie effectivement le jour. Apple a d’ailleurs déjà supprimé le code en question dans la bêta 2 d’iOS 14.6 suggérant soit que celui-ci avait été inclus trop prématurément, la firme de Cupertino détestant laisser fuiter ses plans, soit qu’elle a changé d’avis quant à l’existence même de cette option.

Toujours est-il que si une option de streaming haute fidélité devait arriver avec iOS 14,6, cela pourrait donner un avantage certain à Apple, Spotify HiFi n’étant prévu que pour certains pays dans le courant de l’année 2021. Apple pourrait ainsi précéder son grand rival de quelques semaines et grignoter par la même occasion des parts de marché sur des rivaux déjà présents sur ce marché, comme Tidal. Un son de meilleure qualité permettrait aussi d’écouler davantage de casques AirPods Max, pour justifier l’achat d’un tel casque haut de gamme.