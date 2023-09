Beyond the Dawn, la suite directe de Tales of Arise en DLC

Bandai Namco dévoile Tales of Arise : Beyond the Dawn.

Tales of Arise : Beyond the Dawn débute un an après la conclusion de Tales of Arise et l’union de deux mondes. Alphen et ses amis Shionne Imeris, Rinwell, Law, Kisara et Dohalim il Qaras sont vénérés comme les héros libérateurs de Dahna, mais celui qui est surnommé “Masque de Fer” se voit taxer d’être le destructeur de droits par les Renans.

Un trailer pour Tales of Arise : Beyond the Dawn

Par hasard, les personnages de l’action-RPG de l’éditeur japonais Bandai Namco vont rencontrer une jeune fille nommée Nazamil, fille d’un seigneur renan et d’une Dhanan :

Parviendront-ils à changer le destin de la jeune fille qui finira par tomber sous le coup de la malédiction du masque ? Explorez à nouveau le monde avec les membres de votre groupe qui sont liés par un lien fort, relevez de nouveaux défis passionnants et découvrez un monde à la fois familier et qui a évolué depuis la conclusion de l’histoire originale.

Tales of Arise : Beyond the Dawn sortira le 9 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. L’extension de Tales of Arise comportera à la fois un doublage en anglais et en japonais, ainsi que des textes localisés en anglais, français, italien, allemand, espagnol, espagnol neutre, portugais brésilien, russe, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.