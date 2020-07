Belkin dévoile ses écouteurs Soundform True Wireless Earbuds

Les écouteurs true wireless sont aujourd'hui extrêmement populaires. Les fabricants en sont bien conscients et les modèles se multiplient. Il en existe des centaines. Aujourd'hui, c'est l'accessoiriste qui se lance.

Il y a clairement une tendance en ce qui concerne les écouteurs true wireless. Les écouteurs et autres casques sans fil ne sont pas nouveaux mais la popularité des écouteurs totalement sans fil est aujourd’hui très difficile à ignorer. Ils sont petits, faciles à ranger et leurs câbles ne s’emmêlent pas constamment. Tout le monde, ou presque, en fabrique aujourd’hui. Il n’est donc pas vraiment surprenant d’apprendre que l’accessoiriste Belkin se lance sur ce créneau.

Belkin dévoile ses premiers écouteurs true wireless

Belkin est une marque que vous connaissez certainement pour ses nombreux accessoires pour smartphone. Câbles de recharge, chargeurs sans fil, coques, etc. Cela étant dit, la marque lance aujourd’hui ses tous premiers écouteurs true wireless, les Soundform True Wireless Earbuds. À quoi faut-il s’attendre ? Quel tarif ? Quelles fonctionnalités ?

Les Soundform True Wireless Earbuds

Ces écouteurs offrent notamment des contrôles tactiles qui permettent à l’utilisateur d’interagir plus facilement avec leur flux audio sans devoir mettre la main sur leur téléphone. L’appairage Bluetooth est aussi très facile. Vous n’aurez aucun souci à vous connecter et vous déconnecter de vos différents appareils. Ces écouteurs true wireless sont aussi résistants à la sueur et autres éclaboussures, vous pourrez donc les utiliser durant vos sessions de sport.

Selon Belkin, ces écouteurs disposent d’un autonomie pouvant atteindre 5 heures sur une seule charge et jusqu’à 24 heures en écoute grâce à son étui de protection qui fait aussi office de chargeur. Si vous êtes intéressé(e), sachez que les écouteurs Belkin Soundform True Wireless Earbuds sont vendus aux alentours de 60$.