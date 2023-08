Barbie : Greta Gerwig a été approchée pour une suite

Warner Bros Discovery aimerait commander un deuxième film Barbie à la réalisatrice américaine Greta Gerwig.

Malgré le succès commercial de Barbie au cinéma avec plus d’un milliard de dollars au box-office en 17 jours (succès historique en 100 ans d’existence), Greta Gerwig, Noah Baumbach, Margot Robbie ou encore Ryan Gosling n’ont conclu aucun accord pour revenir dans une suite. Si Warner Bros Discovery a amorcé des discussions avec Greta Gerwig, elles ont été suspendues un peu avant la sortie du film Barbie. De plus, la réalisatrice américaine sera prochaine occupée avec les films Narnia pour la plateforme de streaming Netflix.

‘Barbie’ Is About to Be a $1 Billion Movie, But Has No Sequel in Sight https://t.co/EU9JBlj3HW — The Hollywood Reporter (@THR) August 4, 2023

Un nouveau film Barbie sans Margot Robbie et Ryan Gosling ?

Margot Robbie, qui a donné vie au jouet emblématique de Mattel sur le grand écran et qui était l’une des productrices via sa société LuckyChap aux côtés de son mari Tom Ackerley, n’a pas d’option et n’est pas obligée de revenir dans le rôle de Barbie si une suite est annoncée. Elle pourrait néanmoins revenir en tant que productrice. Ryan Gosling, qui a joué le rôle de Ken, n’a pas non plus signé de contrat pour une suite. La position de l’acteur n’est d’ailleurs pas si inhabituelle, car il est connu dans le milieu pour son éthique “one and done” et son aversion générale pour les grosses productions.