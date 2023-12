Barbie et ce film de 84 Ans : Le parallèle parfait que vous avez manqué

L'adaptation de Barbie par Greta Gerwig comporte plusieurs clins d'œil à un film vieux de 84 ans, ce qui n'est pas étonnant étant donné la similitude entre leurs intrigues. Te demandes-tu de quel film il s'agit ?

Un clin d’œil subtil au passé

Dans son film Barbie de 2023, Greta Gerwig a habilement intégré des références à un film qui a presque un siècle, illustrant ainsi le lien étroit entre l’histoire de Barbie et celle du film classique. Ce film, qui a pour vedette Margot Robbie, ne se contente pas de s’inspirer des jouets pour construire son récit, mais puise également dans des sources extérieures, notamment des films qui ont précédé Barbie.

Des références cinématographiques étonnantes

Parmi les nombreuses allusions et références cachées dans Barbie, on trouve des clins d’œil à Matrix et à 2001: L’Odyssée de l’Espace. Cependant, une autre référence souligne un film classique dont l’intrigue est étonnamment parallèle à celle de Barbie, interprétée par Margot Robbie.

Des connexions subtiles avec Le Magicien d’Oz

Barbie contient plusieurs références subtiles au classique de 1939, Le Magicien d’Oz. Par exemple, lorsque Barbie conduit devant un cinéma, on peut apercevoir des affiches du film classique. De plus, la robe à carreaux que porte Barbie lorsqu’elle passe devant le cinéma rappelle le style de Dorothy dans Le Magicien d’Oz, mais en rose au lieu de bleu.

Une réflexion sur le voyage de Barbie

Le voyage de Barbie dans le film évoque de nombreuses façons celui de Dorothy dans Le Magicien d’Oz. Toutes deux quittent leur maison pour découvrir un monde complètement nouveau, poussées par les attentes sociétales qui leur sont imposées. À travers ce voyage, les deux femmes se découvrent elles-mêmes et reviennent chez elles avec une nouvelle perspective.