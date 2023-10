Babylon X revisite l’histoire de l’Ancien Monde

Mighty Boy Studio dévoile Babylon X.

Dans une version alternative de l’Ancien Monde où l’énergie, la gravité et leurs liens avec la magie ancienne ont été découverts et ont conduit à des avancées technologiques à Babylone et en Égypte, Samson, un ancien prophète devenu esclave en cavale et revanchard, et Leykah, une jeune prêtresse du culte de la lune, doivent s’unir pour faire face à l’apocalypse imminente de leur monde mourant, tout en cherchant les réponses qui pourraient le sauver.

Un trailer pour Babylon X

Mighty Boy Studio (fondé par des vétérans de Flying Wild Hog, Saber Interactive, Owlcat Games, MY.GAMES et d’autres structures basées à Erevan, en Arménie) s’efforcera de proposer une histoire humaine simple avec un ton émotionnel et personnel pour les joueurs. Au cours de leur périple, les protagonistes apprendront à se connaître, à trouver un nouveau but dans la vie et peut-être même à tomber amoureux. En plus de son univers riche, l’action-RPG Babylon X contiendra un système de combat robuste avec des éléments tactiques, un système de magie unique, un monde dynamique semi-ouvert à explorer, des énigmes à résoudre et des interactions avec des PNJ.

Babylon X sortira sur consoles et PC à une date de sortie inconnue.