Avengers 5 : Le réalisateur favori révélé, Marvel mise gros sur Deadpool & Wolverine

Shawn Levy pourrait réaliser Avengers 5.

Tl;dr Shawn Levy pourrait réaliser Avengers 5.

Il a travaillé sur Deadpool & Wolverine, un film important de MCU.

La production d’Avengers 5 a été décalée pour lui.

Plus de 60 personnages de MCU pourraient figurer dans Avengers 5.

Shawn Levy, un choix prometteur pour la réalisation d’Avengers 5

Le cinéaste Shawn Levy pourrait bien être le prochain à rejoindre l’univers cinématographique Marvel (MCU). Il est en effet pressenti pour réaliser le très attendu Avengers 5, suite à son travail sur Deadpool & Wolverine. Le film, dont la sortie est prévue pour l’été prochain, est considéré comme l’un des plus importants de la saga MCU à ce jour.

Une production adaptée à ses contraintes

Selon Deadline, les studios Disney et Marvel ont proposé à Levy de réaliser Avengers 5 dès mars dernier. Malheureusement, des problèmes de planning l’ont contraint à refuser l’offre. Cependant, les studios ont, semble-t-il, décidé de repousser la production pour lui permettre de prendre les rênes du film.

Un réalisateur chevronné pour un défi de taille

Levy, grâce à son travail sur Deadpool & Wolverine, connaît bien les méthodes et stratégies de Marvel Studios. De plus, il a déjà fait ses preuves en dirigeant une large distribution dans plusieurs épisodes de la série à succès de Netflix, Stranger Things. Son expérience pourrait donc être un atout majeur pour Avengers 5, qui devrait comporter plus de 60 personnages du MCU.

Un futur encore incertain

Malgré tous ces éléments, rien n’est encore joué. D’autres réalisateurs sont toujours en lice et aucun accord définitif n’a été conclu avec Levy. Les fans devront donc encore patienter avant de savoir qui sera aux commandes d’Avengers 5.