Avalanche Studios se renforce au Canada avec le rachat de Monster Closet Games

Après Stockholm, New York, Malmö et Liverpool, Avalanche Studios installe son cinquième studio de développement au Canada.

Malgré le départ du game director Omar Shakir, Avalanche Studios est concentré sur le développement de Contraband, un paradis pour contrebandiers en coopération, à la demande de Xbox Game Studios Publishing. Annoncée en 2021, cette exclusivité Xbox et PC sera le jeu “le plus ambitieux et le plus spectaculaire” d’Avalanche Studios à ce jour. Pour mener à bien sa mission, la structure suédoise a décidé de faire l’acquisition de Monster Closet Games (Halo, Rayman, Far Cry, Assassin’s Creed) pour avoir une équipe de développeurs au Canada.

We’re expanding to Canada! 🇨🇦 Today, we open our fifth location – this time in the game development hub of Montreal! We’re joined by a core team of industry veterans with over 100 years of combined experience in AAA game development. Read more 👉 https://t.co/ISMZCl9M6x pic.twitter.com/E3k5bJzYwE — Avalanche Studios Group (@AvalancheSweden) October 16, 2023

Stefanía Halldórsdóttir, PDG d’Avalanche Studios Group (filiale de Nordisk Film qui appartient au groupe de médias danois Egmont), a déclaré :

2023 marque notre 20ème anniversaire, et faire partie de la scène florissante de développement de jeux de Montréal est une manière fantastique d’entamer notre nouveau chapitre. Avec cet ajout à nos installations, nous intégrons certains des plus brillants talents de l’industrie, renforçant ainsi notre capacité à créer des jeux fantastiques pour des millions de joueurs à travers le monde.

La Canada ouvre ses portes à Avalanche Studios

Avalanche Studios a développé un solide portefeuille de jeux qui redéfinissent l’immensité du monde ouvert, l’action du joueur et la jouabilité émergente, en l’espace de quelques années. En combinant l’accent mis sur un environnement de travail durable et une culture de travail inclusive avec Monster Closet Games, Avalanche Studios vise à occuper une position unique à Montréal.

Graeme Jennings, ancien PDG de Monster Closet, aujourd’hui à la tête de la filiale montréalaise d’Avalanche Studios, a expliqué :

Dès notre première rencontre, nous avons su qu’Avalanche Studios nous conviendrait parfaitement. Nous partageons la même passion pour notre métier et pour la création de grands jeux. Sans parler de nos valeurs communes autour des gens, de l’inclusion, de la collaboration et de l’assurance que toutes les voix sont entendues. Si l’on ajoute à cela le fait qu’Avalanche Studios produit des titres extraordinaires depuis 20 ans, faire partie d’un tel héritage et contribuer à sa pérennité est un rêve devenu réalité.