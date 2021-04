Atari Gaming et Atari Blockchain, les deux nouvelles filiales de l’éditeur français Atari

Atari Gaming sera en charge de l’activité jeux vidéo, de la gestion de licences et de l'Atari VCS tandis que Atari Blockchain gèrera l'Atari Token et explorera de nouvelles opportunités dans la blockchain, les NFT ainsi que les mondes virtuels en ligne.

Si la gestion d’Atari peut paraître complexe depuis de nombreuses années (rachat par Hasbro puis Infogrames, dépôt de bilan, retour avec de nouveaux investisseurs, acquisitions des filiales américaines, utilisation de la marque via des accords de licence, développement et distribution de loisirs interactifs, lancement dans la cryptomonnaie et création d’une console), force est de constater que l’éditeur français est encore présent dans l’industrie avec une santé financière saine. Pour s’adapter à l’évolution du marché et créer de nouvelles sources de revenus, deux nouvelles filiales ont intégré la maison-mère depuis le début du mois.

Atari Gaming : Les efforts de développement de nouveaux jeux seront orientés vers les consoles et les PC, en mettant l’accent sur la modernisation des propriétés intellectuelles classiques d’Atari, en plus d’exploiter et développer de nouveaux jeux mobiles free-to-play à succès. Ces nouvelles versions combineront le plaisir instantané des jeux classiques tout en introduisant des modes de jeu solo soignés, des modes coopératif/multijoueurs et des jeux en ligne. La communauté VCS a fait preuve d’ingéniosité et de créativité dans l’adaptation du système, et Atari travaillera à mettre à disposition des outils permettant aux créateurs de concevoir leurs propres jeux Atari classiques. L’objectif final est de faciliter la création, le partage et l’utilisation de contenus de jeux rétro dans l’ère moderne. Avec son catalogue de jeux classiques, Atari continue d’être l’une des marques les plus reconnaissables au monde et compte tirer parti de cette notoriété dans les domaines liés aux jeux mais aussi dans des domaines plus larges, notamment les hôtels et les casinos

Atari Blockchain : Tous les produits et services liés à l’activité blockchain seront regroupés au sein de cette division focalisée sur les immenses possibilités offertes par les crypto-devises et les jeux adaptés à la blockchain. Compte tenu du lancement de l’Atari Token, son objectif principal sera la poursuite du développement de la crypto-monnaie par le biais de nouveaux cas d’usages et son intégration dans l’écosystème Atari comme moyen de paiement à l’intérieur de la VCS et des jeux blockchain Atari, ainsi que dans des jeux développés par des tiers ou au sein d’applications comme Opensea.io, Sandbox ou Decentraland. Atari a connu un succès considérable avec des licences Atari en vue de leur utilisation dans les NFT (des éléments cryptographiques et virtuels dotés de codes d’identification uniques et de métadonnées qui les distinguent les uns des autres) et anticipe que ceci jouera un rôle encore plus important dans la stratégie d’octroi de licences dans les années à venir. L’éditeur continuera d’évaluer des opportunités dans les jeux blockchain, les NFT et les mondes virtuels en ligne basés sur la blockchain

Du changement au sein d’Atari

Sur le long terme, Atari Blockchain pourrait devenir une entité autonome en vue d’une possible scission au profit des actionnaires d’Atari. D’ailleurs, Wade J. Rosen, ancien président du conseil d’administration, est devenu directeur général d’Atari tandis que Frédéric Chesnais, ancien directeur général, a été nommé responsable des licences d’Atari Gaming ainsi que l’ensemble des activités d’Atari Blockchain.

“Je suis honoré d’assumer la direction d’une organisation aussi emblématique et légendaire qu’Atari. Je tiens également à remercier Frédéric Chesnais pour avoir redressé l’entreprise, qui est désormais bien positionnée pour un incroyable succès à long terme. Lorsque Frédéric a pris ses fonctions de directeur général, il a hérité d’une situation criblée de dettes. Depuis lors, il a éliminé la dette et opéré un redressement significatif. Il a eu la clairvoyance de pousser Atari sur des marchés de pointe comme la Blockchain, l’Atari VCS et les hôtels Atari. C’est grâce à lui que l’entreprise a atteint sa valorisation la plus élevée depuis sept ans. Nous remercions Frédéric pour son leadership et sommes ravis de continuer à travailler avec lui alors qu’il se concentre sur l’activité de licences pour l’ensemble du groupe et sur le développement et la croissance de la division Blockchain très prometteuse créée aujourd’hui“, a déclaré Wade J. Rosen.

Frédéric Chesnais a ajouté : “Il y a huit ans, lorsque je suis revenu chez Atari, la marque était donnée pour morte. Ce redressement spectaculaire tient au travail effectué par les équipes et au soutien des actionnaires, et je souhaite remercier toutes les personnes qui y ont participé. Nous pouvons tous être fiers de ce résultat. La marque Atari est plus que jamais vivante et cette organisation en deux divisions lui permettra de mieux répondre aux évolutions de l’activité.“