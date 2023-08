Assassin’s Creed Mirage va sortir en avance

Initialement programmée pour le 12 octobre 2023, la sortie d'Assassin's Creed Mirage est avancée par l'éditeur français Ubisoft au 5 octobre prochain.

Dans un court communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Ubisoft annonce que Assassin’s Creed Mirage est désormais gold et se prépare à sortir avec une semaine d’avance sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Ubisoft+.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023