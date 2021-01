Asobo Studio fait entrer le fond d’investissement Sagard NewGen dans son capital

Sagard NewGen a décidé d'investir dans le capital du studio bordelais Asobo avec une prise de participation minoritaire.

Suite au succès impressionnant de Microsoft Flight Simulator sur PC et le contrat avec Microsoft pour un suivi sur dix ans, Asobo Studio était la cible idéale pour l’éditeur américain afin d’accroître ses Xbox Game Studios, mais les fondateurs du premier studio indépendant de jeux vidéo en France n’ont jamais ouvert la porte à un rachat. Néanmoins, ils ont laissé Sagard NewGen récupérer 30% du capital de la société contre 20 millions d’euros.

Sagard NewGen acquires minority stake in Asobo Studiohttps://t.co/0lWjG05PEi — GamesIndustry (@GIBiz) January 21, 2021

Bérangère Barbe, Agnès Huyghues Despointes et Guillaume Lefebvre de Sagard NewGen (nouveau fonds dédié aux acteurs de la santé et de la technologie) savourent cette entrée dans l’industrie vidéoludique : “Nous avons été conquis par ce qu’Asobo Studio a construit au cours des dix-huit dernières années. Nous sommes impressionnés par le savoir-faire et le potentiel technique et créatif du studio. Nous sommes tout à fait en phase avec le modèle commercial d’Asobo Studio, qui équilibre intelligemment le travail pour des acteurs de premier plan de l’industrie et la création de titres originaux. Cette opération, qui permet d’inciter une plus grande partie du personnel du studio à participer au capital de l’entreprise, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Sagard NewGen et nous sommes fiers d’avoir l’occasion de soutenir Asobo Studio dans les prochaines étapes de son développement”

Une ouverture de capital minoritaire pour Asobo Studio

L’opération consiste en l’acquisition par Sagard NewGen d’une participation minoritaire dans Asobo Studio et permet d’associer davantage de salariés au capital de l’entreprise. Avec Sagard NewGen à bord, Asobo Studio gagne un allié de poids pour soutenir sa croissance, tout en préservant son autonomie stratégique et créative. Basé à Bordeaux, en France, Asobo Studio emploie actuellement 220 personnes.

Sebastian Wloch, directeur général, David Dedeine, directeur de la création, et Grégory Carreau, directeur des opérations, déclarent : “L’équipe de Sagard NewGen a été très enthousiaste, professionnelle et flexible. Leur capacité à comprendre les spécificités de notre industrie et à s’approprier l’ADN du studio nous a définitivement convaincus. Nous sommes fiers d’être soutenus par une entreprise aussi renommée et nous sommes convaincus que ce sera un partenariat fructueux et vertueux.“