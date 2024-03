Arrête-moi si tu peux : les plus grands changements dans la véritable histoire de Frank Abagnale Jr.

Le film Arrête-moi si tu peux du réalisateur Steven Spielberg a permis aux spectateurs de découvrir Frank Abagnale Jr., mais certains détails marquants de son histoire ont été modifiés pour créer plus de drame.

Tl;dr Arrête-moi si tu peux est basé sur la vie de Frank Abagnale Jr., mais contient des inexactitudes.

Frank Abagnale Jr. n’a pas fui par les toilettes d’un avion, mais par la galerie de cuisine.

Frank Abagnale Jr. n’a jamais revu son père après avoir fui la maison.

Frank Abagnale Jr. a prétendu être un professeur de sociologie à l’Université Brigham Young, un détail omis dans le film.

Les inexactitudes de Arrête-moi si tu peux

Le film Arrête-moi si tu peux a captivé le public avec l’histoire fascinante de Frank Abagnale Jr., un escroc de génie qui a trompé les autorités pendant des années. Cependant, le film a modifié certains détails notables de son histoire, ajoutant une dose de dramatisation pour le cinéma.

Père et fils : une relation romancée dans Arrête-moi si tu peux

Le film présente William Frank Abagnale Sr., interprété par Christopher Walken, comme une figure d’autorité et de mentor pour son fils. En réalité, le père de Frank Abagnale Jr. était un homme honnête qui n’a jamais cautionné les activités illégales de son fils. Après le départ de Frank Abagnale Jr., il n’a jamais tenté de protéger le secret de son fils et n’a pas eu de contact avec lui.

Les multiples identités de Frank Abagnale Jr.

Frank Abagnale Jr. a réussi à se faire passer pour un pilote, un médecin et un avocat. Cependant, le film a omis une de ses fausses carrières les plus audacieuses : celle d’un professeur de sociologie à l’Université Brigham Young. Il a réussi à tromper les étudiants et le personnel en se tenant toujours un chapitre devant eux dans le programme de cours.

Une évasion spectaculaire… mais fictive

Dans l’une des scènes les plus palpitantes du film, Frank Abagnale Jr. réussit à s’échapper d’un avion en transit vers les États-Unis en passant par les toilettes. Dans la réalité, Frank Abagnale Jr. a plutôt utilisé la galerie de cuisine de l’avion pour s’évader. Connaissant bien les avions grâce à son expérience en tant que faux pilote, il savait qu’une évasion par les toilettes était impossible.