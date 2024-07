Après un an dans la simulation martienne de la NASA, les participants sont enfin libérés

Un événement qui a été retransmis en direct sur la chaîne de la NASA.

TL;DR Quatre volontaires de la NASA quittent le simulateur de Mars après 378 jours.

Fin de la première mission de l’échelle analogique CHAPEA de l’agence spatiale américaine.

Deux autres missions d’une année sont prévues, la prochaine commencera en 2025.

Le retour sur Terre du premier équipage « martien »

Un voyage imaginaire sur Mars long de 378 jours a pris fin pour les quatre volontaires de la NASA. Ils quitteront ce soir leur habitat imprimé en 3D situé à Houston. Les détails de leur retour ont été diffusés en direct sur la chaine NASA TV.

L’équipe, composée de Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell et Nathan Jones, a simulé une vie sur la mystérieuse planète rouge dans ce qui marque la fin du premier Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) de la NASA.

Un voyage simulé instructif

Pendant plus d’une année dans cet espace de 1700 pieds carrés situé au Centre spatial Johnson, l’équipe a participé à diverses expériences dont des balades martiennes simulées, la culture de légumes, et a effectué d’autres tâches nécessaires pour survivre et travailler dans cet environnement spécifique, comme la maintenance de l’habitat.

Des missions supplémentaires en perspective

Toutefois, l’aventure spatiale ne s’arrête pas là. La NASA a déjà prévu deux autres missions de durée d’une année. Les candidatures pour l’une d’entre elles ont d’ailleurs été récemment acceptées par l’agence spatiale. Aucune date précise n’a encore été fixée pour la seconde mission CHAPEA, mais son commencement est prévu pour le printemps 2025.

Ces missions simulées sont indispensables pour comprendre les défis que posera un voyage vers Mars. Grâce à elles, l’agence spatiale pourra mieux se préparer à surmonter les obstacles techniques et psychologiques et optimiser les chances de succès pour des missions habitées vers la planète rouge. Ces courageux volontaires sont donc les pionniers d’une future colonisation de Mars.