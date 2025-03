Apple TV+ : un service en difficulté malgré des productions saluées

Apple investit massivement dans le streaming, mais peine à rivaliser avec les leaders du marché.

Tl;dr Apple TV+ enregistre des pertes financières dépassant le milliard de dollars par an.

La plateforme de streaming reste loin derrière Netflix, Disney+ et d’autres concurrents majeurs en nombre d’abonnés.

Apple multiplie les offres groupées pour attirer un public plus large.

Des pertes financières importantes pour Apple TV+

Selon une enquête publiée par The Information, Apple perdrait plus d’un milliard de dollars par an avec son service de streaming Apple TV+. Depuis son lancement en 2019, le géant californien a dépensé plus de 5 milliards de dollars par an pour produire du contenu original. Toutefois, face aux difficultés du secteur, ces investissements ont été réduits d’environ 500 millions de dollars l’an dernier. Malgré ces efforts, Apple TV+ ne parvient pas à générer des revenus suffisants pour couvrir ses coûts. Ce déficit met en lumière la difficulté pour la marque à s’imposer dans un marché déjà saturé et ultra-compétitif.

Une audience en retrait face aux grands concurrents

Apple TV+ est connu pour ses séries originales à succès comme Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance. Pourtant, en matière d’abonnés, le service reste loin derrière les leaders du secteur. Netflix compte actuellement 301,63 millions d’abonnés, suivi par Disney+ avec 124,6 millions et Warner Bros. Discovery à 116,9 millions. Apple, quant à lui, ne communique pas officiellement ses chiffres, mais les analystes estiment qu’Apple TV+ atteignait 40,4 millions d’abonnés fin 2024. Un chiffre encore modeste face à ses concurrents directs.

Une reconnaissance critique mais pas suffisante

Malgré une base d’abonnés relativement faible, Apple TV+ bénéficie d’une reconnaissance critique indéniable. Selon Tim Cook, PDG d’Apple, les productions de la plateforme ont décroché plus de 2 500 nominations et remporté 538 prix. Ces distinctions confirment la qualité des contenus proposés, tant en termes de réalisation que de scénarios. Cependant, ce succès critique ne se traduit pas encore en croissance massive d’abonnés. L’enjeu pour Apple reste de transformer cette reconnaissance en un levier commercial efficace.

Des stratégies de bundles pour séduire les consommateurs

Face à la concurrence féroce et à un marché saturé, Apple adopte la stratégie des offres groupées. Aux États-Unis, Apple TV+ est proposé dans un package combiné avec Peacock et Netflix via Comcast, à un tarif attractif de 15 dollars par mois. Individuellement, Apple TV+ coûte 9,99 dollars par mois. En parallèle, le service est aussi inclus dans l’offre Apple One, qui regroupe iCloud, Apple Music et d’autres services de la marque. Ces formules visent à attirer des consommateurs de plus en plus sensibles aux prix et à fidéliser les abonnés existants.