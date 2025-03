Un Apple HomePod avec écran prévu pour fin 2025 ?

Selon les rumeurs, Apple envisagerait de lancer un HomePod avec écran à la fin de l'année 2025, marquant une nouvelle évolution dans le monde de la technologie domestique.

Tl;dr Apple repousse le lancement de son nouveau HomePod avec écran.

Le retard est dû à des problèmes avec Siri et iOS.

Le nouveau HomePod pourrait être lancé en 2025.

Retard de lancement pour le nouvel Apple HomePod

Les amateurs de technologie devront faire preuve de patience : Apple a repoussé le lancement de son nouveau HomePod avec écran. Initialement prévu pour cette année, sa sortie pourrait finalement n’intervenir qu’en 2025.

Des défis logiciels à surmonter

L’analyste Ming-Chi Kuo a révélé que le retard était principalement dû à des « retards de l’intelligence Apple », notamment en ce qui concerne une version améliorée de l’assistant vocal Siri, ainsi que des mises à jour du système d’exploitation iOS. Il a ajouté que « les problèmes concernent également l’alignement de l’interface du HomePod avec les nouvelles mises à jour d’OS (comme iOS 19) ».

Un appareil très attendu

Le HomePod équipé d’un écran est censé offrir une diagonale de 6 à 7 pouces et pourrait être alimenté par une puce A18. Cependant, Apple fait face à deux défis logiciels majeurs. D’une part, l’amélioration de Siri et l’ajout de capacités d’intelligence artificielle à l’assistant vocal, et d’autre part, l’assurance que le HomePod fonctionne également avec iOS 19, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation.

Une année de changement pour Apple

Selon des informations de Bloomberg, le HomePod redessiné est reporté car il « dépend des capacités de Siri qui sont retardées ». De plus, iOS 19 est censé apporter la « refonte la plus dramatique » de l’histoire d’Apple à ses systèmes d’exploitation. Cette refonte majeure vise à rapprocher l’apparence des systèmes iPhone, Mac et iPad, et pourrait s’inspirer de l’Apple Vision Pro. Par ailleurs, l’iPhone 17 Pro devrait bénéficier d’une refonte surprenante de la caméra, et l’ultra-mince iPhone 17 Air devrait également faire ses débuts.