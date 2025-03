Tout sur les rumeurs concernant iOS 19 jusqu’à présent

Toutes les rumeurs que nous avons entendues jusqu'à présent sur iOS 19, le prochain système d'exploitation d'Apple.

Tl;dr iOS 19 apportera des changements majeurs à l’interface iPhone.

L’IA d’Apple jouera un rôle important dans les applications iOS 19.

Le lancement officiel est attendu pour l’automne, après une phase de test.

iOS 19 : Une révolution pour l’interface iPhone

La prochaine mise à jour majeure d’Apple pour son logiciel iPhone, iOS 19, est déjà au cœur des discussions. En effet, de grands changements semblent être en préparation, alors que la sortie d’iOS 19 n’est attendue que pour l’automne prochain.

Des changements majeurs en perspective

Si les mises à jour logicielles récentes, comme la version iOS 18 actuelle, ont apporté des ajouts et des améliorations significatives à l’iPhone, elles ont été relativement modestes en termes de portée, cherchant plutôt à construire sur ce qui existait déjà. Cependant, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, cela changerait avec iOS 19. Ce dernier rapporte que la mise à jour du logiciel iPhone de cette année serait l’une des refontes logicielles les plus importantes de l’histoire d’Apple.

Quels changements attendre ?

Les détails spécifiques sur ce qui change avec iOS 19 sont encore inconnus. Cependant, les premières informations suggèrent que les changements les plus importants concerneraient l’interface du logiciel. Des modifications seraient prévues pour les icônes, les menus, les applications, les fenêtres et même les boutons présents dans le système d’exploitation. L’une des idées directrices serait de rendre l’iPhone plus facile à naviguer.

D’autre part, Apple Intelligence, l’intelligence artificielle d’Apple, semble être au cœur des préoccupations. Plus d’applications dans la mise à jour logicielle pourraient tirer parti de l’intelligence d’Apple.

Quand attendre iOS 19 ?

Apple n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant iOS 19. L’historique des mises à jour logicielles de l’entreprise nous donne une assez bonne idée de quand le nouveau système d’exploitation sera prêt pour votre iPhone. Si l’on suit le calendrier habituel, une version bêta publique d’iOS 19 devrait être disponible à la fin du mois de juin ou au début de juillet, après une présentation à la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple.

La version complète d’une mise à jour iOS apparaît généralement juste avant le lancement de l’iPhone d’automne d’Apple, qui a tendance à avoir lieu en septembre. Cela signifie qu’iOS 19 devrait être prêt à être installé juste avant le lancement prévu de l’iPhone 17 cette année.