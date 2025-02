Apple HomePod 3 : tout ce que nous savons jusqu’à présent

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le troisième modèle du HomePod d'Apple

Tl;dr Apple devrait sortir le HomePod 3 cette année.

Le HomePod 3 pourrait comporter un écran tactile et diverses améliorations.

La date de sortie et le prix restent incertains.

Une troisième génération pour le HomePod

D’ici la fin de l’année, Apple devrait dévoiler son HomePod 3, la troisième version de son enceinte connectée pour la maison. Ce nouveau modèle pourrait comporter des changements notables, y compris un écran tactile, qui le placerait en concurrence directe avec certains des meilleurs écrans connectés d’Amazon et de Google.

Spéculations et attentes

Comme pour la plupart des produits Apple avant leur annonce officielle, de nombreuses spéculations et rumeurs circulent autour de ce nouvel appareil. Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, plusieurs analystes suggèrent que le HomePod 3 pourrait être lancé au printemps ou à l’été 2025.

Le prix du HomePod 3 reste également un mystère. Cependant, l’actuel HomePod 2 est vendu à 299$. Selon certaines rumeurs, le HomePod 3 pourrait être vendu avec plusieurs accessoires, ce qui pourrait augmenter son prix de base à environ 499$.

Des fonctionnalités innovantes en prévision

La caractéristique la plus remarquable du HomePod 3 serait son écran. La plupart des analystes et des rumeurs suggèrent que cet écran pourrait mesurer entre 6 et 7 pouces. Il devrait également fonctionner comme un « centre de commande » pour contrôler les appareils connectés de la maison. De plus, le HomePod 3 pourrait être équipé d’une caméra FaceTime pour passer des appels vidéo et de capteurs de présence pour déclencher des routines domotiques.

En outre, Apple pourrait aussi sortir plusieurs accessoires avec le HomePod 3, comme un support mural et une base d’enceinte. En termes d’interface utilisateur, la plupart des rapports suggèrent que le HomePod 3 serait principalement axé sur le contrôle des appareils connectés compatibles avec HomeKit.

Une incertitude persistante

Malgré toutes ces informations, beaucoup de questions restent sans réponse. La date de sortie précise et le prix final restent incertains. De plus, on ne sait pas encore exactement comment Apple intégrera l’Intelligence Artificielle dans ce nouvel appareil. Quoi qu’il en soit, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des dernières nouvelles et rumeurs concernant le HomePod 3.