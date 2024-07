Apple classe son premier HomePod dans la catégorie des produits “vintage”

Les AirPods originaux ont également été récemment ajoutés à la liste des produits vintage et donc obsolètes d'Apple.

Tl;dr Le premier HomePod d’Apple est maintenant considéré comme “vintage”.

Les AirPods originaux sont également devenus une marchandise vintage.

Apple labellise un produit “vintage” après cinq ans, mais a interrompu le HomePod après trois ans.

Après sept ans, les produits deviennent “obsolètes” et Apple arrête le service matériel pour eux.

Les premiers HomePod et AirPods d’Apple, de retour à l’ère “vintage”

Dans les musées modernes, les iPod et les iPhone de première génération sont exposés comme des reliques de l’ère technologique récente. Aujourd’hui, il semble qu’Apple ait encore plus choquant en réserve, avec l’ajout de nouveaux éléments à sa liste de produits “vintage” et “obsolètes” le 1ᵉʳ juillet.

Le premier HomePod classé “vintage”

Quand vous entendez le mot “vintage“, vous imaginez sans doute une technologie qui a au moins une décennie derrière elle. Pourtant, le géant technologique Apple a classé son premier HomePod, un produit qui n’a été interrompu que trois ans auparavant, comme “vintage”. Pour Apple, “vintage” représente généralement un produit qui a été retiré de la distribution depuis au moins cinq ans et qui peut encore être réparé, tant que les pièces nécessaires sont disponibles.

Les AirPods originaux, eux aussi “vintage”

Les AirPods originaux, qui ont fait leur apparition sur la scène technologique en décembre 2016, ont également été ajoutés à la liste “vintage”. Offerts en première instance pour 159 $, ils ont depuis évolué en plusieurs générations et un modèle Pro.

Vers l’obsolescence

Après sept ans, les produits sont non seulement catalogués comme “obsolètes“, mais Apple cesse également tous les services matériels pour ces articles. Ainsi, le premier HomePod et les AirPods sont amenés à être classifiés comme tels dans un futur proche. À l’ère où le progrès technologique est à son comble, il est fascinant de voir comment les produits de pointe d’hier deviennent les “vintage” d’aujourd’hui, et bientôt les “obsolètes” de demain.