Des caméras intégrées dans les prochains AirPods d’Apple ?

Non, il ne s'agit pas de ce genre de caméra.

Tl;dr Apple projette d’intégrer des caméras à ses AirPods.

Elles faciliteront des expériences audio spatiales plus immersives.

Les AirPods munis de caméras pourraient être produits d’ici à 2026.

Ils devraient prendre en charge de nouvelles fonctionnalités, comme les gestes de tête.

Un nouveau pas vers l’innovation

Apple, un acteur clé de l’innovation et adepte du dépassement des limites technologiques, nous surprend une fois de plus avec un nouveau projet ambitieux : l’intégration de caméras à ses célèbres AirPods. Une idée farfelue ? Pas tant que cela quand on y réfléchit.

Des expériences audio spatiales à couper le souffle

Fondamentalement, les AirPods ont pour but de transmettre le son à nos oreilles. Cependant, le paradigme pourrait changer radicalement en raison d’un concept intéressant : les expériences spatiales. Imaginez-vous en train de regarder une vidéo : on pourrait mettre en valeur la source du son correspondant à la direction vers laquelle vous tournez la tête.

Selon Ming-Chi Kuo, expert Apple, ces nouvelles fonctionnalités découleraient de l’intégration d’une caméra infrarouge (IR) sur les AirPods, qui serait capable de détecter des modifications de l’image environnementale. Ces caméras IR seraient similaires à la technologie Face ID que l’on retrouve sur les iPhones. L’expert annonce que la production en masse de ces AirPods est prévue pour 2026.

Purement audio et plus encore

L’audio spatial est au cœur de la stratégie d’Apple, que ce soit pour ses produits audio ou son service de streaming, Apple Music. Si celle-ci est combinée avec un suivi plus précis des mouvements de tête permis par ces caméras IR, l’expérience pourrait s’avérer encore plus riche et immersive. Il n’est toutefois pas encore clair si ces caractéristiques seront exclusives à l’usage simultané des AirPods et de Vision Pro ou si elles s’étendront également à la pure expérience audio.

En attendant 2026 : iOS 18

En attendant ces avancées technologiques, Apple prévoit d’agrémenter ses AirPods de nouvelles fonctionnalités avec l’iOS 18. Des gestes de tête, comme hocher ou secouer la tête pour répondre ou rejeter un appel, ainsi qu’un “Spatial Audio” personnalisé avec suivi de la tête pour les joueurs, seront disponibles sur les AirPods et AirPods Pro les plus récents, ce qui annonce un automne passionnant pour la marque à la pomme.