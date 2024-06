watchOS 11 : Le cadran de l’Apple Watch corrige enfin la gestion des photos

C'est tellement mieux que la version précédente.

Tl;dr Nouveau cadran Photos pour l’Apple Watch de watchOS 11.

Permet des réglages précis avec plusieurs options disponibles.

Sectionne intelligemment les meilleures images de votre bibliothèque.

Configuration effectuée par l’application Watch de l’iPhone.

Un nouveau visage pour l’Apple Watch

La montre intelligente d’Apple s’offre une nouvelle façade avec watchOS 11. Le cadran Photos a été grandement amélioré, offrant une flexibilité et une personnalisation bien plus poussées que son prédécesseur.

Configurer le cadran à votre manière

Désormais, ce nouveau cadran Photos ressemble presque à une application à part entière pour votre montre. Il est suffisamment versatile pour vous permettre d’afficher une seule photo ou un ensemble de six images de votre choix. Il est également capable de parcourir une multitude de photos depuis votre téléphone, qu’il s’agisse de tous les clichés d’un album ou d’une collection générée automatiquement telle que Personnes, Nature ou Villes.

Une analyse intelligente des photos

Selon Apple, le nouveau cadran « analyse intelligemment » les photos de votre bibliothèque et choisit « les meilleures compositions, cadrages et qualités d’image » pour votre montre. Il se peut que le résultat ne soit pas toujours parfait – surtout avec des formats d’image inhabituels -, mais il semble généralement bien choisir quelles images mettre en avant.

Un cadran entièrement personnalisable

Vous pouvez désormais sélectionner la taille de l’indicateur de temps entre plusieurs options allant de petit à extra large, et même opter pour un réglage “dynamique” qui adapte la taille du texte à votre photo. Vous pouvez également modifier la police, le style d’écriture du cadran et choisir parmi des options telles que naturel, noir et blanc, monotone, duotone. Vous pouvez enfin définir la teinte de la photo et de l’indicateur de temps.

Enfin, vous pouvez ajouter deux complications sur le cadran Photos, une en haut et une en bas.

L’unique inconvénient du nouveau cadran Photos est qu’il doit être préparé via l’application Watch de votre iPhone. Cependant, la plupart des options, hormis le choix des photos, sont également disponibles directement sur la montre. Pour modifier le cadran, il vous suffit d’appuyer longuement dessus, puis de choisir Edit.