Severance saison 3 : Ben Stiller annonce une fin déjà planifiée pour le succès d’Apple

Le retour tant attendu de Severance

Après trois longues années d’attente, les fans vont enfin pouvoir découvrir la deuxième saison de Severance. Cette série, diffusée sur la plateforme de streaming Apple TV+, avait su captiver le public lors de sa première saison en 2022. Les spéculations et les attentes sont donc nombreuses en ce qui concerne cette nouvelle fournée d’épisodes.

Une troisième saison en construction

Selon les informations révélées par le réalisateur et producteur exécutif Ben Stiller, la série ne s’arrêtera pas à cette deuxième saison. En effet, il a indiqué lors d’une interview pour Collider que la troisième saison était déjà en préparation. « Nous avons une responsabilité envers le public, celle de savoir où nous allons« , a-t-il déclaré, soulignant l’importance de développer une intrigue cohérente, soutenue par Apple.

Une fin bien en vue

Surprenant les fans, Ben Stiller a également révélé lors d’une interview pour The New York Times qu’ils avaient déjà prévu une fin pour la série. Le producteur a toutefois gardé le mystère sur le nombre exact de saisons. « Dans mon esprit, la série a toujours été à propos de Mark, de son ‘innie’ et de son ‘outie’, et de la destination finale des deux« , a-t-il ajouté, laissant le public interpréter ces propos.

Moins d’attente pour la suite ?

Dan Erickson, le créateur de la série, a quant à lui exprimé son souhait de réduire l’écart entre les saisons. Selon ses propos rapportés par Gizmodo, si une troisième saison voyait le jour, elle pourrait arriver plus rapidement que les précédentes.