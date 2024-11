Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur la saison 2 de Severance

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la saison 2 de Severance.

Tl;dr La saison 2 de « Severance » arrive sur Apple TV Plus.

La date de sortie officielle est le 17 janvier 2025.

La nouvelle saison présente des visages familiers et de nouveaux personnages.

Le retour attendu de « Severance »

Après une attente de deux ans et demi depuis le dernier épisode de la première saison, diffusé le 8 avril 2022, les fans de « Severance » peuvent enfin souffler. L’attente est officiellement terminée. La saison 2 de « Severance », la série phare d’Apple TV Plus, est sur le point de faire son grand retour.

Le 17 janvier 2025, c’est la date à marquer d’une pierre blanche pour tous les amateurs de « Severance ». Révélée pour la première fois en juillet puis confirmée en octobre à travers la bande-annonce officielle, cette date marque le début de la diffusion de la deuxième saison de la série sur Apple TV Plus. Cette nouvelle saison se composera de 10 épisodes, diffusés chaque vendredi jusqu’au 21 mars.

Le casting de la saison 2

La saison 2 de « Severance » réunira un casting qui ne manquera pas de ravir les fans. Les visages familiers seront de retour, aux côtés de nouvelles recrues, dont certaines très attendues. Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Patricia Arquette, Tramell Tillman, Christopher Walken, Dichen Lachman, Jen Tullock, Michael Chernus, Gwendoline Christie, Merritt Wever, Alia Shawkat, Bob Balaban, Ólafur Darri Ólafsson, John Noble, Robby Benson et Stefano Carannante figureront tous au générique de la saison 2.

Que nous réserve la saison 2?

La fin de la première saison de « Severance » a laissé les téléspectateurs dans l’expectative. Après avoir assisté à l’éveil des Innies dans leurs corps d’Outies, à l’horreur de Helly face à l’exposition positive de son expérience de séparation lors du gala de Lumon, à la découverte par Irving des poursuites intentées par d’anciens employés de Lumon et à la rencontre de Mark avec sa femme Gemma, qui ressemble étrangement à l’ancienne conseillère en bien-être de l’étage séparé, les fans de la série se demandent ce que la saison 2 leur réserve.

La bande-annonce de la saison 2 nous donne quelques indices. On y voit notamment Mark courir frénétiquement dans les couloirs de Lumon, ce qui laisse penser que la saison 2 pourrait reprendre là où la saison 1 s’est arrêtée, avec les Outies qui se réveillent et réalisent que quelque chose a mal tourné. En outre, la présence de Helly/Helena dans la bande-annonce suggère qu’elle devra faire face aux conséquences de sa déclaration selon laquelle la séparation est un « mensonge ». Quant à Irving, sa présence chez Burt pourrait donner lieu à une interaction intéressante et révélatrice.

Il est certain que la saison 2 de « Severance » promet d’être riche en rebondissements. En attendant le 17 janvier 2025, il ne reste plus qu’à patienter et à se préparer pour le grand retour de cette série captivante.