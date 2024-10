Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de Severance

La bande-annonce de la saison 2 de "Severance" a été dévoilée - avec déjà un énorme rebondissement.

Tl;dr La saison 2 de « Severance » démarre avec un grand rebondissement.

Un nouveau teaser de la saison 2 a été dévoilé.

Gwendoline Christie rejoint le casting dans un rôle non divulgué.

Un rebondissement surprenant pour la saison 2 de « Severance »

Le thriller de Apple TV Plus, « Severance », qui a connu un succès considérable lors de sa première saison en 2022, revient avec une grande surprise. Malgré quelques allusions occasionnelles, les informations provenant des couloirs de Lumon ont été relativement discrètes. La dernière nouvelle que nous avons reçue remonte à juillet, lorsque Apple a enfin annoncé la date de sortie de la saison 2 de « Severance ».

Un nouveau teaser captivant

Une annonce majeure a été faite hier et aujourd’hui, cette annonce tant attendue est enfin là : un tout nouveau teaser de la saison 2. Dans la bande-annonce de la date de sortie de juillet, nous n’avons pas eu grand-chose, mais nous avons eu notre premier aperçu de Gwendoline Christie dans un rôle non divulgué.

Elle est cependant notablement absente de ce nouveau teaser. À la place, nous voyons un Mark Scout (Adam Scott) échevelé courir dans les couloirs blancs du « severed » floor de Lumon, tandis que des lignes de dialogue sont jouées en voix off, nous rappelant les révélations choquantes de la fin de la saison 1.

Des visages familiers disparaissent, de nouveaux apparaissent

Mais lorsque Mark s’arrête soudainement, nous sommes confrontés à une grande révélation : ses anciens collègues ont disparu. L’équipe de Dylan George (Zach Cherry), Irving Bailiff (John Turturro) et Helly Riggs (Britt Lower) a disparu, remplacée par des visages inconnus. Lorsque Mark demande qui ils sont, un visage familier apparaît pour l’accueillir à nouveau sur le plateau – le superviseur Seth Milchick (Tramell Tillman).

Nous n’obtenons pas beaucoup plus d’informations après ce grand rebondissement, bien qu’Apple nous rappelle de « retourner au bureau » le 17 janvier 2025. Cependant, dans la description, Apple TV Plus mentionne que Sarach Bock rejoindra l’émission en tant que régulière. Son rôle n’est pas encore clair, mais on peut s’attendre à ce qu’il soit important.

En attendant la première de la saison 2 de « Severance », n’oubliez pas de consulter nos 7 questions que la saison 2 de « Severance » doit répondre, ainsi que notre hub sur toutes les rumeurs et nouvelles entourant le retour très attendu du thriller déroutant d’Apple.