Severance : les points clés de la saison 1 à retenir avant la saison 2

La série Severance suit des employés d'une entreprise qui ont volontairement accepté une procédure chirurgicale séparant leurs souvenirs professionnels de leurs souvenirs personnels. L'intrigue se concentre sur les répercussions de cette division sur leur vie quotidienne et les secrets sombres de leur entreprise.

Il a fallu plus de deux ans pour que Severance revienne pour une deuxième saison. La série de science-fiction de la plateforme de streaming Apple TV a su captiver les téléspectateurs avec son intrigue fascinante et ses personnages bien développés.

La première saison de Severance s’est achevée sur une révélation majeure : Helly R est en réalité Helena Eagan, la fille du PDG de Lumon Industries. Sa présence au sein de l’entreprise n’était pas un hasard, mais une stratégie pour promouvoir les avantages de la procédure de « severance ».

Mark, notre protagoniste, a découvert que sa femme, Gemma, n’était pas décédée dans un accident de voiture comme il le croyait. Elle est en réalité Ms. Casey, la conseillère en bien-être au sein de Lumon. Ce rebondissement soulève de nombreuses questions et promet des révélations intéressantes dans la saison à venir.

La technologie de « severance » utilisée par Lumon est la source de vives controverses. Malgré les protestations publiques, Lumon envisage d’étendre cette technologie. Il n’est donc pas exclu que d’autres individus aient été « severed » au-delà des murs de Lumon.

On en pense quoi ?

Severance offre une réflexion profonde sur la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, une problématique de plus en plus prégnante dans notre société moderne. Elle pose la question de l’éthique de telles technologies et de leur impact sur notre humanité. La saison 2 promet d’être riche en surprises et en rebondissements.