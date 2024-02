Apple TV+ commande une saison 2 pour Hijack

Cinq mois après la fin de la première saison, le thriller Hijack avec Idris Elba est officiellement renouvelé pour une deuxième saison sur Apple TV+.

Le thriller Hijack sera prochainement de retour sur Apple TV+. La plateforme de streaming a en effet renouvelé la série pour une deuxième saison, cinq mois après la fin de la première. L’acteur britannique Idris Elba, qui incarne le négociateur d’affaires Sam Nelson plongé dans une situation à haut risque lors d’un vol détourné de Dubaï à Londres, a confirmé son retour au casting.

You thought he was finished?

Idris Elba is returning for Hijack season two. pic.twitter.com/J0C2DvgqhC

— Apple TV (@AppleTV) January 31, 2024