Apple s’apprêterait à récompenser les artistes proposant de la musique en audio spatial

Les artistes pourraient bénéficier de royalties plus élevées simplement en proposant leur musique dans ce format, que les gens l'écoutent ou non. Cela pourrait-il révolutionner la manière dont ils sont rémunérés ?

Tl;dr Apple récompensera les artistes utilisant le format audio spatial.

Tous les appareils Apple supportent ce format, aidant l’expansion de celui-ci.

Le format audio spatial, soutenu par Dolby Atmos, a été intégré en 2021.

La plupart des concurrents d’Apple, sauf Spotify, proposent ce format audio.

La nouvelle stratégie d’Apple : récompenser la spatialisation du son

En quête permanente d’innovation, Apple a décidé de stimuler l’usage du format audio spatial dans l’industrie musicale. Selon une enquête de Bloomberg, dès l’année prochaine, les artistes et les maisons de disques qui adopteront ce format bénéficieront d’un “poids supplémentaire”. En d’autres termes, ces derniers pourraient jouir de royalties plus élevées.

Jouer la carte de l’audio spatial

Apple a intégré l’audio spatial, propulsé par la technologie Dolby Atmos, dans Apple Music en 2021. Cette innovation offre une expérience d’écoute extraordinaire, bien plus immersive que le stéréo traditionnel. Tout le matériel audio d’Apple, comme les AirPods, HomePod, iPhone et même le futur casque Vision Pro, prend en charge l’audio spatial.

La conversion vers le format audio spatial

Les artistes ont également la possibilité de remixer leur musique plus ancienne dans ce format innovant. Selon Bloomberg, le processus de mixage n’est pas excessivement coûteux, donnant ainsi l’opportunité aux musiciens indépendants et aux petits groupes de monter à bord. La disponibilité d’une chanson en audio spatial suffirait pour que l’artiste soit récompensé, que l’auditeur choisisse ce format ou non.

Face à la concurrence

De nombreux rivaux d’Apple, tels qu’Amazon Music et Tidal, proposent également le format audio spatial. Toutefois, Spotify, le principal concurrent d’Apple dans le domaine du streaming musical, fait figure d’exception.