Apple proposerait la réduction de bruit active sur ses AirPods standard l'année prochaine. De nouveaux modèles très intéressants pour 2024 et 2025.

Selon Bloomberg, Apple préparerait des mises à jour conséquentes pour ses gammes d’AirPods de 2024 et 2025. La marque à la pomme proposerait notamment de nouvelles versions de ses AirPods et AirPods Max l’année prochaine. Et Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’un nouveau modèle d’AirPods Pro suivrait en 2025.

La gamme actuelle de la firme de Cupertino est composée des AirPods de deuxième génération, lancés en 2019 et vendus 149 €, et du modèle de troisième génération, arrivé en 2021. Cette version plus récente est vendue à partir de 199 €, mais propose un nouveau design, une plus grande autonomie, la recharge sans fil et une meilleure qualité de son. Cependant, Bloomberg explique que les utilisateurs peuvent ne pas voir l’intérêt de ce modèle de troisième génération dans la mesure où la version de deuxième génération est plus abordable et que la réduction de bruit active des AirPods Pro est un très bon argument de vente.

Pour cette raison, Apple se préparerait à remplacer les modèles de deuxième et troisième génération en 2024 par deux nouvelles versions avec des spécifications plus variées. Bloomberg rapporte que les deux nouveaux modèles auront un design qui reprend celui des AirPods de 2021 et le look des AirPods Pro, et tous deux auraient des queues plus courtes. De plus, la version la plus onéreuse proposerait la réduction de bruit active et des haut-parleurs pour pouvoir les faire sonner dans le cadre de la fonctionnalité Localiser (deux fonctionnalités proposées par les AirPods Pro actuel). Ces deux nouveaux modèles tiendraient aussi mieux à l’oreille, mais Bloomberg rapporte qu’aucun des deux n’aurait droit aux embouts échangeables. Sans surprise, ces modèles de quatrième génération passeraient aussi à l’USB-C sur leur étui de recharge pour suivre la transition opérée par le Pro de cette année.

Des rumeurs d’un nouveau casque AirPods Max circulent par ailleurs depuis assez longtemps, se concentrant principalement sur le timing de lancement de ce potentiel nouveau modèle plutôt que sur ses spécifications. Bloomberg indique que la marque à la pomme passerait aussi à l’USB-C pour son casque à la fin de l’année prochaine et introduirait de nouveaux coloris. Une nouvelle version des AirPods Pro n’est pas attendue avant 2025, selon le rapport. Le journal explique que la firme de Cupertino travaille sur de nouvelles fonctionnalités de santé pour les AirPods Pro centrées sur l’audition. L’entreprise avait introduit sa puce H2 dans les AirPods Pro de deuxième génération l’année dernière, un composant qui alimente des fonctions comme l’Audio Adaptatif, le Volume Personnalisé et la Conscience de la Conversation.