Apple retarde l’OLED sur MacBook Air jusqu’en 2028

Le MacBook Air OLED, attendu avec impatience par les fans de la marque à la pomme, ne verra finalement pas le jour avant 2028.

Tl;dr Le lancement du MacBook Air avec écran OLED est repoussé à 2028 en raison de contraintes techniques et de production.

Apple préfère attendre pour garantir une qualité optimale et une intégration maîtrisée de la technologie OLED.

La production d’écrans OLED de grande taille reste coûteuse et complexe, limitant leur déploiement sur le MacBook Air.

Une attente prolongée pour l’OLED sur MacBook Air

Apple projetait initialement de lancer un MacBook Air avec écran OLED bien avant 2028, mais des contraintes techniques et de production ont poussé la marque à retarder cette échéance. L’OLED, qui offre des contrastes saisissants et une faible consommation énergétique, se révèle coûteux et complexe à produire pour des écrans de grande taille comme ceux d’un MacBook Air.

Une stratégie prudente pour garantir la qualité Apple

Le géant américain Apple adopte souvent une approche méthodique en matière de nouvelles technologies. La marque préfère optimiser chaque innovation avant de la lancer, garantissant ainsi une expérience utilisateur irréprochable. Ce report stratégique lui permettra de lancer le MacBook Air OLED avec des standards de qualité élevés lorsque la technologie sera plus abordable et maîtrisée.

Les défis techniques de l’OLED et les fournisseurs

Le développement d’écrans OLED pour les ordinateurs portables reste un défi pour les fournisseurs, encore limités en capacité de production et confrontés à des coûts élevés. Apple collabore avec plusieurs fournisseurs de composants, mais la production de masse pour un appareil comme le MacBook Air, qui doit rester compétitif en termes de prix, exige une maîtrise totale de la chaîne d’approvisionnement.

Les alternatives pour les utilisateurs impatients

En attendant 2028, les utilisateurs du MacBook Air bénéficieront des améliorations progressives apportées aux écrans LCD Retina, avec notamment la technologie mini-LED sur certains modèles. Une alternative pour les fans d’OLED pourrait être l’iPad Pro, déjà équipé de cette technologie et offrant une expérience visuelle haut de gamme dans un format portable, en attendant que le MacBook Air suive la tendance dans quelques années.