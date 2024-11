Un brevet Apple laisse entrevoir une énorme évolution pour les futures d’Apple Watch

Un brevet d'Apple laisse présager une importante mise à niveau pour les futurs modèles de l'Apple Watch.

Tl;dr Apple obtient un brevet pour intégrer des capteurs dans les bracelets de ses montres.

Les capteurs pourraient mesurer la pression artérielle, le rythme respiratoire et les mesures électrocardiographiques.

Apple a également obtenu 37 autres brevets, dont certains liés à l’iPad et aux Airpods.

L’innovation en marche : une montre connectée encore plus intelligente

Aujourd’hui, Apple a été l’heureuse bénéficiaire d’un certain nombre de brevets, dont un en particulier pourrait influencer l’avenir de l’Apple Watch, considérée comme l’une des meilleures montres connectées du marché.

Les Apple Watch disposent déjà de nombreux capteurs et de fonctions de suivi de la santé, mais l’un des brevets accordés laisse entrevoir une nouvelle avancée : l’intégration de capteurs dans les bracelets des futurs modèles.

Un pas vers le futur

Le brevet 12133743, repéré par Patently Apple, intitulé « Fabric-based items with stretchable bands » (Articles en tissu avec bandes extensibles), décrit des capteurs pouvant être intégrés dans un bracelet en tissu extensible. Ces capteurs potentiels pourraient mesurer la pression artérielle, le rythme respiratoire et les mesures électrocardiographiques, pour ne citer que quelques exemples.

Apple vend actuellement des bracelets en tissu extensible pour l’Apple Watch, il n’est donc pas improbable que cette technologie voie le jour dans les prochaines années.

Un potentiel encore plus grand

Le brevet stipule également que ces capteurs pourraient être utilisés pour « communiquer sans fil avec un équipement électronique externe », ce qui suggère qu’ils pourraient se connecter à un autre appareil Apple, comme un iPhone ou un Macbook. Le brevet inclut également des informations sur l’intégration de circuits dans le bracelet qui pourraient potentiellement être utilisés pour charger l’appareil.

Cela nécessiterait qu’Apple modifie la manière dont les bracelets se connectent à la montre elle-même. Toutefois, il est important de noter que les brevets viennent d’être accordés, ce qui suggère qu’Apple travaille sur l’idée, mais il faudra peut-être encore un certain temps avant que nous ne voyions réellement des circuits et des capteurs dans les bracelets des Apple Watches.

Et ce n’est pas tout…

En plus de ce brevet innovant, Apple a reçu 37 autres brevets. L’un d’eux (12135855) est lié à l’ajout d’un bouton Touch ID sur l’iPad, l’iPad Air et l’iPad mini, une fonctionnalité qui devrait revenir sur l’iPhone 17 ou l’iPhone SE 4.

Un autre brevet a été accordé concernant les Apple Airpods (12137312), bien que cela semble être plus une reconnaissance d’une forme provisoire de brevet de 2022. Apple continue donc d’innover et de surprendre, prouvant une fois de plus qu’elle reste à la pointe de la technologie.