Apple pourrait réintégrer Touch ID sur l’iPhone, mais pas comme vous l’imaginez !

Le dernier brevet d'Apple concerne une coque intelligente qui pourrait réintroduire la vérification par empreinte digitale. Curieux de savoir comment cela pourrait changer la façon dont nous sécurisons nos appareils ?

Tl;dr Apple dépose un brevet pour une coque de téléphone intelligente.

La coque pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités comme le Touch ID.

L’utilisation de la NFC pourrait permettre des interactions sans consommation d’énergie.

Le brevet ne garantit pas la commercialisation de la coque.

Apple dépose un brevet pour une coque de téléphone intelligente

Les coques de téléphone sont devenues un accessoire indispensable pour nombre d’entre nous. Protection de base, personnalisation esthétique ou fonctionnalités supplémentaires, les options sont nombreuses, en particulier pour les iPhone. Cependant, la prochaine génération de coques pour iPhone pourrait être nettement plus avancée que la sélection actuelle.

En effet, Apple a déposé un brevet pour une nouvelle coque pour iPhone, qui pourrait ajouter une série de fonctionnalités supplémentaires à votre appareil. Parmi ces fonctionnalités, on note la conversion des boutons physiques en boutons capacitifs, l’introduction d’un nouveau geste de glissement et, surtout, le retour potentiel de la fonction Touch ID.

Des fonctionnalités avancées grâce à la technologie NFC

La description du brevet indique que « lors de la détection de la présence de la coque, [l’iPhone] peut désactiver un ou plusieurs boutons et effectuer des actions correspondant aux boutons lorsque des signaux sont reçus depuis la coque. » Ce processus impliquerait l’utilisation d’un chip NFC intégré à la coque elle-même, à l’instar de ce que fait Samsung avec sa coque Flipsuit pour le Galaxy Z Flip 6, le téléphone détectant les différentes cartes via NFC et modifiant l’interface utilisateur en conséquence.

Un avantage indéniable de cette technologie est que la NFC ne nécessite pas de source d’énergie. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de recharger votre coque de téléphone, ni de craindre qu’elle n’entame la batterie de votre téléphone pendant son utilisation.

Un retour possible du Touch ID

En plus d’éliminer potentiellement l’écart d’air entre l’iPhone et sa coque, qui peut « réduire la tactilité » lors de l’utilisation quotidienne, cette coque intelligente pourrait offrir des fonctionnalités supplémentaires. Parmi elles, la détection de gestes de glissement, de pressions prolongées et d’autres types d’entrées, ou encore l’authentification des empreintes digitales. Un retour du Touch ID sur les iPhone haut de gamme serait une excellente nouvelle pour ceux qui regrettent son absence.

Cependant, il est important de noter qu’« un dépôt de brevet de la part d’Apple ne signifie pas nécessairement que le produit verra effectivement le jour ». Et même si Apple envisage de concrétiser ces coques, il est impossible de prévoir quand cela pourrait se produire. Il est donc préférable de ne pas s’attendre à voir ces coques faire leur apparition lors de l’événement Glowtime d’Apple le 9 septembre aux côtés de l’iPhone 16.