Tous les Apple MacBook Air ont désormais droit à 16 Go de RAM sans frais supplémentaires

Apple s'apprête à aligner ses ultraportables sur ses systèmes M4.

Tl;dr Apple augmente la mémoire de ses MacBook Air.

Les nouvelles configurations intègrent 16 Go de RAM par défaut.

Les prix restent inchangés malgré cette augmentation.

Une mise à niveau significative pour le MacBook Air

Apple, le géant de la technologie, n’est pas encore prêt à intégrer une puce M4 dans sa gamme MacBook Air. Cependant, il a annoncé une mise à niveau significative de la mémoire de ses ultraportables. Dès aujourd’hui, tous les MacBook Air équipés des puces M2 et M3 seront livrés avec 16 Go de RAM par défaut. Cette augmentation rend ces machines mieux adaptées pour le multitâche et les fonctionnalités gourmandes en mémoire de Apple Intelligence.

Des prix inchangés malgré l’amélioration

Heureusement pour les consommateurs, Apple ne modifie pas ses prix malgré cette amélioration. Le modèle M2 reste à partir de 999$, tandis que le MacBook Air M3 de 13 pouces est vendu à 1,099$ et la variante de 15 pouces à 1,299$. (Il n’est pas surprenant que nous ayons vu les systèmes de 8 Go baisser jusqu’à 700$.)

Des limites toujours présentes

Il faut cependant noter que tous les modèles de base de MacBook Air sont toujours livrés avec un maigre 256 Go de stockage. Néanmoins, il semblerait qu’Apple soit enfin à l’écoute de ses utilisateurs. Nous avons longtemps soutenu qu’il est judicieux d’augmenter la RAM à 16 Go pour la plupart des ordinateurs portables. C’est particulièrement vrai pour les systèmes Apple Silicon, qui ont la mémoire directement intégrée dans leurs SoC (système sur une puce) et qui ne peuvent pas augmenter leur RAM ultérieurement.

Une réponse aux besoins de l’IA

La principale raison de cette mise à niveau est la demande croissante en mémoire de l’IA. Alors que Apple Intelligence nécessite 8 Go de RAM pour fonctionner, la société a précédemment admis que cela pourrait ne pas suffire pour faire fonctionner les fonctionnalités d’IA dans Xcode 16. Avec des modèles d’IA de plus en plus complexes, leurs besoins en mémoire ne feront qu’augmenter. Il est donc plus que jamais judicieux d’investir autant que possible dans la RAM dès le départ.

Les MacBook Air rafraîchis avec 16 Go de RAM peuvent être commandés en ligne dès aujourd’hui, et ils devraient être disponibles en magasin prochainement.

