Apple pourrait remplacer l’iPhone par la réalité augmentée d’ici 10 ans

Et si l'iPhone d'Apple était remplacé par la réalité augmentée ? C'est l'avenir qu'imagine Ming-Chi Kuo dans 10 ans.

Les rumeurs vont toujours bon train concernant les produits technologies. Si les analystes et la presse spécialisée jouent volontiers à deviner les appareils qui arriveront dans l’année, voire les deux années à venir, il est bien plus périlleux de se projeter plus loin dans le futur. À quoi ressembleront les produits d’Apple dans 10 ans ? L’iPhone pourrait par exemple être remplacé par la réalité augmentée.

Et si l’iPhone d’Apple était remplacé par la réalité augmentée ?

Il y a 15 ans, personne n’aurait vraiment imaginé que le marché du mobile puisse ressembler à ce qu’il est aujourd’hui. Certains auraient probablement cru que Nokia règnerait en maître pour toujours, ce qui n’a pas été le cas, assurément. La question est donc : à quoi pourrait bien ressembler l’industrie du mobile dans 10 ans ? En ce qui concerne la firme de Cupertino, la réalité augmentée pourrait dominer les débats.

Tout du moins est-ce ce que le célèbre analyste Ming-Chi Kuo pense. Dans une note aux investisseurs, notre homme suggère que le futur de la marque à la pomme pourrait voir son produit le plus vendu actuellement, à savoir l’iPhone, disparaître du catalogue. Il serait remplacé, purement et simplement, par la réalité augmentée.

C’est l’avenir qu’imagine Ming-Chi Kuo dans 10 ans

Selon les rumeurs, Apple travaille sur une paire de lunettes de réalité augmentée et aujourd’hui, d’après cette note de Ming-Chi Kuo, tout ceci ne serait qu’un travail préparatoire visant à poser les fondations d’un futur métavers selon Apple, dans lequel l’utilisation de la réalité augmentée viendrait remplacer le smartphone. Bien qu’il soit tout à fait possible, voire certain que les premières générations de ces lunettes de réalité augmentée fonctionneront en étant appariées à un iPhone, Ming-Chi Kuo est convaincu que, sur le long terme, elles pourraient fonctionner de manière tout à fait indépendante.

Cela signifie que les lunettes d’Apple auraient droit à leur propre écosystème, et fonctionneraient donc sans l’iPhone, pour permettre aux utilisateurs de prendre des photos, capturer des vidéos, passer des appels et bien davantage encore, sans le téléphone. Tout cela semble bien loin, l’avenir nous dira si Apple décide d’emprunter cette voie, et s’il y parvient. Google a échoué une première fois avec ses Google Glass il y a quelques années, mais qui sait, peut-être quand dans 10 ans, le marché sera prêt à accueillir un tel produit.