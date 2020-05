Apple pourrait lancer un iPhone sans aucun port en 2021

Les rumeurs d'un iPhone sans aucun port ne sont pas nouvelles. Certaines circulent depuis plusieurs années maintenant. Elles reviennent aujourd'hui et il se murmure qu'un tel smartphone pourrait être commercialisé dans le courant de l'année prochaine.

Nous avons déjà eu droit à un certain nombre de rumeurs suggérant que Apple travaille sur un iPhone sans aucun port physique et qu’un tel iPhone soit commercialisé, évidemment. Ces rumeurs vont et viennent depuis quelques années maintenant. Celles et ceux qui rêvent toujours d’un tel smartphone seront certainement intéressés d’apprendre qu’une nouvelle rumeur indique que cet appareil pourrait voir le jour en 2021.

Aura-t-on droit à un iPhone sans aucun port en 2021 ?

C’est tout du moins ce que l’on peut lire dans un tweet de @9TechEleven qui affirme que Apple pourrait sauter le pas et passer au “sans port” dans les années à venir. L’information a été rapidement “confirmée” par Jon Prosser de FrontPageTech qui affirme que au moins un modèle d’iPhone 2021 n’offrira aucun port physique. Il semblerait que la firme de Cupertino prévoit d’effectuer la transition en douceur pour finir, dans quelques années, par ne proposer que des iPhone sans aucun port.

C’est ce que semble croire Jon Prosser

Et c’est une idée très intéressante dans la mesure où l’on s’attendait davantage à ce que Apple effectue une transition vers l’USB-C, comme ce fut le cas pour l’iPad Pro. Sera-ce le cas ? Selon cette rumeur, il semblerait que non. Si ces informations sont avérées, Apple ferait donc l’impasse sur l’USB-C et se dirigerait directement vers du sans fil total. Les iPhone d’Apple sont actuellement effectivement compatibles avec la recharge sans fil mais miser uniquement sur le sans fil, voilà qui semble assez osé. À moins que Apple n’ait encore quelques surprises concernant des technologies de recharge sans fil ou autre dans ses cartons. Qui sait ? Toujours est-il que si un tel modèle devait effectivement voir le jour l’année prochaine, les rumeurs s’intensifieront et nous aurons davantage de détails assez rapidement. À suivre !