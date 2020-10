Apple met fin au moyen de contournement permettant de profiter de Stadia sur iPhone

Si le streaming de jeux vidéo représente certainement l'avenir du jeu vidéo, Apple ne semble pas décidé à permettre à ses clients d'en profiter. Le géant vient de prendre des mesures contre une récente mesure de contournement.

Si les appareils Android de Google sont tout à fait capables de laisser leurs utilisateurs profiter de leurs jeux vidéo préférés via la plate-forme de streaming Stadia, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les appareils iOS. Récemment, nous découvrions une méthode de contournement qui passait par l’utilisation d’un navigateur tiers. Avec celui-ci, il devenait possible de streamer des jeux depuis Stadia sur iPhone. Mais Apple vient malheureusement d’y mettre un terme.

L’application de contournement pour Stadia sur iPhone disparaît de l’App Store

En effet, le développeur de l’application en question, Zach Knox, a confirmé à Vice que son navigateur Stadium avait été supprimé de l’App Store par la firme de Cupertino. Selon Zach Knox, “je ne suis pas amer suite à cette analyse de l’application et cette décision. Bien sûr, je suis déçu et je ne suis pas franchement d’accord avec leur raisonnement, mais je le comprends. Ils ont passé trois semaines dessus donc il y a dû y avoir un certain nombre de discussions interne sur le sujet. Ce n’est en aucun cas un appel à une quelconque opération #FreeStadium.”

Zach Knox avait déjà plus d’une fois exprimé son inquiétude quant à la possibilité de voir son application disparaître de l’App Store mais il se montrait chaque fois optimiste que les choses aillent dans le bon sens. “Je suppose que je suis un peu inquiet à l’idée que l’application soit retirée mais je ne vois aucune raison qui puisse justifier cette décision. Ce n’est qu’un navigateur web avec une barre d’adresse assez étrange.”

Cela aura-t-il des conséquences pour Microsoft et son Xbox Game Pass Ultimate sur iOS ?

Cela étant dit, les raisons derrière cette décision de la marque à la pomme son compréhensible. Apple a quelque peu assoupli les règles de son App Store en permettant désormais les services de streaming de jeux vidéo mais uniquement à la condition que ceux-ci respectent certaines directives, directives pour le moins contraignantes. Aux dernières nouvelles, Microsoft travaillerait lui aussi sur une méthode de contournement via le navigateur, en web service donc, pour proposer son Xbox Game Pass Ultimate sur les appareils iOS. Avec la suppression de cette application Stadium, se pourrait-il que les plans de la firme de Redmond soient menacés ?