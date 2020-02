Apple : l’adoption d’une loi contraint le géant à payer ses employés lors des fouilles

Considérées comme relevant du temps de travail, les fouilles en fin de journée seront désormais rémunérées par Apple. C'est la Cour Suprême de l'état de Californie qui entérine la décision.

Jusqu’à aujourd’hui, Apple a toujours imposer les fouilles en fin de journée de travail sur le temps personnel de ses salariés. Pourtant, celles-ci sont réalisées par l’entreprise et à sa demande, et à ce titre devait être rémunérés. C’est ce qu’a conclu la Cour Suprême de l’état de Californie dans un jugement rapporté par le Los Angeles Times. Comme le précise le journal, c’est un groupe d’employés d’Apple qui a intenté un procès en recours collectif contre la marque à la pomme, en avançant qu’ils étaient tenus de se soumettre à des recherches avant de quitter les magasins sans être indemnisé pour le temps nécessaire à celles-ci. En Californie, Apple a plus de cinquante boutiques officielles, 52 pour être exact, et ce changement devrait, s’il est validé par la Cour du 9ème circuit, changer la manière d’opérer de la marque.

Une inspection qui ne plaît pas

Le juge en chef Tani Cantil-Sakauye déclare dans sa décision qu’une ordonnance sur les salaires de l’industrie définit les heures travaillées comme “le temps pendant lequel un employé est soumis au contrôle d’un employeur, et inclut tout le temps pendant lequel il est autorisé à travailler, qu’il soit ou non obligé de le faire“. À chaque fin de journée de travail, les employés sont fouillés afin de décourager les vols ; sont particulièrement inspectés les appareils Apple. Ceux-ci estiment qu’attendre et passer les fouilles peut prendre 5 à 20 minutes et jusqu’à 45 minutes les jours de haute fréquentation, le temps qu’un agent de sécurité se libère.

Apple sur la défensive

Apple a avancé que les employés pourraient éviter de telles recherches en choisissant… de ne pas apporter de sac ou d’appareils Apple personnels, quand bien même il est aujourd’hui tout naturel d’emporter son smartphone partout avec soi. La firme a également avancé l’idée de bannir purement et simplement l’autorisation d’emporter un sac avec soi, une décision jugée “farfelue” et “draconienne” par la Cour. Le LA Times rapporte que le tribunal “a noté que les travailleurs peuvent avoir besoin d’un sac pour tenir des objets ordinaires de tous les jours, y compris des porte-feuilles, des clés, des téléphones portables, des lunettes de vision et des bouteilles d’eau.“