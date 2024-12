Apple fait une croix sur la puce M4 Extreme pour miser sur l’IA

L’attention accordée à l’intelligence artificielle rebat les cartes des priorités technologiques d’Apple.

Tl;dr Apple aurait abandonné le développement de la puce M4 Extreme.

Ce choix reflète un pivot stratégique vers l’IA plutôt que l’amélioration des performances des Mac Pro.

Bien que la puce Extreme soit mise de côté, l’IA reste désormais la priorité d’Apple pour l’avenir.

Un projet à la hauteur des attentes des professionnels

La puce M4 Extreme d’Apple promettait de repousser les limites des performances informatiques, avec une architecture révolutionnaire composée de quatre puces interconnectées. Destinée aux modèles Mac Pro, elle devait répondre aux besoins les plus exigeants des professionnels, notamment dans les domaines du graphisme, de l’édition vidéo ou du calcul scientifique. Avec des spécifications alléchantes, comme jusqu’à 64 cœurs pour le CPU et 160 cœurs pour le GPU, elle aurait offert une puissance sans précédent. Pourtant, ces ambitions se sont heurtées à des contraintes techniques et logistiques importantes, rendant le projet trop complexe et coûteux à réaliser à court terme.

Une annulation stratégique, mais coûteuse

Selon The Information, Apple a choisi de réallouer les ressources dédiées au développement de la puce M4 Extreme à la création d’une puce destinée aux serveurs d’intelligence artificielle. Ce choix stratégique pourrait lui permettre de combler son retard face à des acteurs comme Nvidia ou Google, qui dominent ce marché en pleine expansion. Cependant, cette décision n’est pas sans conséquence : l’abandon de la puce M4 Extreme pourrait décevoir les utilisateurs professionnels et freiner l’attractivité des Mac Pro, qui peinent déjà à se différencier des Mac Studio. Ce pivot reflète néanmoins l’importance croissante de l’IA dans la stratégie d’Apple.

Le Mac Pro perd une pièce maîtresse

Historiquement, le Mac Pro a toujours été la vitrine technologique d’Apple, destiné à une clientèle professionnelle en quête de puissance et de modularité. Avec l’abandon de la puce M4 Extreme, ce modèle phare pourrait perdre son attrait distinctif. En effet, la puce M4 Ultra, qui devrait équiper le prochain Mac Pro, sera également présente dans le Mac Studio, rendant la distinction entre ces deux produits moins claire. Cette uniformité pourrait affaiblir la position du Mac Pro, déjà critiqué lors de son dernier rafraîchissement pour son manque d’évolution. Les utilisateurs espéraient une machine capable de rivaliser avec les stations de travail les plus performantes, mais cette ambition semble désormais compromise.

L’avenir des puces Extreme chez Apple

Malgré l’abandon de la M4 Extreme, l’idée d’une puce ultra-performante n’est pas définitivement enterrée chez Apple. La marque a déjà montré un intérêt récurrent pour ce type de projet, comme en témoigne la tentative avortée de la M2 Extreme. Si les défis actuels sont trop grands, rien n’exclut que la série M5 ou une autre génération future puisse intégrer une version « Extreme ». En parallèle, Apple mise sur le développement d’une puce pour serveurs d’intelligence artificielle, un domaine qui pourrait devenir aussi stratégique que les Mac pour son avenir. Ce choix illustre l’équilibre que l’entreprise doit trouver entre innovation, faisabilité technique et priorité stratégique.