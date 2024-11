Découvrez la nouvelle application Nvidia qui remplace GeForce Experience

La nouvelle application Nvidia est là pour remplacer GeForce Experience : découvrez ses nouvelles fonctionnalités.

Tl;dr Nvidia lance une nouvelle application pour les gamers.

L’application offre des fonctionnalités améliorées pour optimiser l’expérience de jeu.

L’installation de l’application est facultative et ne nécessite pas de compte Nvidia.

Introduction

Les amateurs de jeux vidéo sur PC vont saluer l’arrivée d’une nouvelle application. Lancée par Nvidia, cette application a pour but d’améliorer et d’optimiser l’expérience de jeu sur les meilleurs PC et ordinateurs portables de jeu.

Une application prometteuse

L’application Nvidia, dont la version bêta a été lancée en 2024, s’annonce comme le remplaçant idéal de l’ancienne application Nvidia GeForce Experience. Elle est livrée avec les pilotes de carte vidéo et intègre plusieurs fonctionnalités du Nvidia Control Panel, plus simple. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, l’application peut enregistrer votre gameplay, appliquer les filtres de jeu RTX alimentés par l’IA de Nvidia, et afficher les statistiques dans une superposition.

Des fonctionnalités améliorées

Le principal avantage de GeForce Experience était l’optimisation des paramètres de jeu en fonction des spécifications du PC, une fonctionnalité qui reste dans la nouvelle application Nvidia. Elle ajoute même des paramètres qui n’étaient pas dans GeForce Experience mais uniquement dans l’application Nvidia Control Panel. Auparavant, la configuration des écrans, l’activation et la désactivation du G-Sync et le réglage des performances du GPU étaient limités aux panneaux de contrôle, mais ces paramètres sont ajustables dans la nouvelle application.

Des améliorations à venir

Si Nvidia lance cette application, ce n’est pas pour autant qu’elle a terminé d’y ajouter des fonctionnalités. Dans un billet de blog, la société a évoqué l’avenir de son application. « Dans les mises à jour futures, nous continuerons à ajouter les options restantes du panneau de contrôle NVIDIA, comme les paramètres du mode d’affichage multiple et Surround, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et d’autres améliorations. »

L’application sera livrée avec les pilotes Nvidia, mais vous pouvez choisir de ne pas l’installer sur votre PC. Cependant, l’application Nvidia pourrait être intéressante à essayer si vous n’aimiez pas GeForce Experience, car les changements semblent prometteurs. À noter également que vous n’aurez pas besoin de créer un compte Nvidia pour profiter de toutes les fonctionnalités de l’application.