Apple devrait avoir achevé sa transition vers les puces Apple Silicon d’ici la fin de l’année

En 2020, Apple annonçait aux yeux du monde son vaste projet de ne plus utiliser de processeurs Intel et de fabriquer ses propres puces, des puces baptisées Apple Silicon. La firme de Cupertino estimait alors que cette transition lui prendrait environ deux années. Aujourd’hui, nous sommes en 2022 et il semblerait que la marque à la pomme réussisse à tenir son objectif. Explication.

En effet, si l’on en croit un tweet du leakster @Dylandkt sur Twitter, cette transition vers l’Apple Silicon serait pleinement achevée dans le courant du dernier trimestre de cette année, avec le Mac Pro qui serait donc le dernier ordinateur Apple à adopter une puce maison. À ce jour, la majorité des ordinateurs de la firme de Cupertino sont passées aux puces Apple Silicon excepté l’iMac 27 pouces et le Mac Pro.

Et ce qui est assez intéressant concernant ce tweet, c’est que Dylandkt affirme que, pour le Mac Pro, la marque à la pomme utiliserait une puce M1 et non une puce M2, puce qui devrait selon toute vraisemblance faire ses débuts dans le courant de l’année. Le leakster affirme que le processeur du Mac Pro sera basé sur la puce M1 et sera une simple variante de la puce M1 Max avec davantage de cœurs.

Plusieurs rumeurs par le passé laissaient entendre que le Mac Pro avec Apple Silicon pourrait disposer de pas moins de 40 cœurs et les affirmations Dylandkt sont en adéquation avec un rapport de The Information qui date de novembre 2021 et qui suggérait que cette machine pourrait justement embarquer une simple variante de la puce M1 Max que l’on connaît déjà. Nul doute en tous les cas que, si Apple décide effectivement d’implanter une telle puce dans la machine la plus puissante de son catalogue, les performances devraient être au rendez-vous.

The Apple Silicon transition will end by Q4 of 2022. The Mac Pro will be the last device to be replaced. The Mac Pro’s processor will not be an extension of the M2. The processor of the Mac Pro will instead be a further extension of the M1 beyond the cores of the M1 Max.

— Dylan (@dylandkt) January 17, 2022