Apple décroche un brevet pour un moniteur de fréquence cardiaque dans vos AirPods

Apple obtient un nouveau brevet pour intégrer un moniteur de fréquence cardiaque dans vos AirPods. Et si vos écouteurs devenaient votre nouveau coach sportif personnel ?

Tl;dr Apple travaille sur un capteur cardiaque pour AirPods.

Le capteur pourrait aider à diagnostiquer des maladies cardiovasculaires.

La technologie est encore en phase de brevet.

Apple introduit un capteur cardiaque dans les AirPods

Les amateurs de technologie savent que l’Apple Watch Series 10 est réputée pour sa capacité à suivre la santé de l’utilisateur grâce à une panoplie de capteurs. Des capteurs d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque, à l’ECG, Apple n’est pas étranger à l’intégration de technologies basées sur la santé dans ses appareils. Mais, il semble que la firme de Cupertino souhaite désormais intégrer cette expertise dans un dispositif plus petit que l’Apple Watch.

Un brevet pour la détection de pathologies cardiaques

En effectuant une recherche sur le visualiseur de brevets américain pour le « brevet 20240315584 », on découvre un nouveau brevet lié aux « Systèmes et méthodes pour la détection de pathologies cardiaques ». Bien que le document soit rempli de données techniques difficiles à déchiffrer et de langage intimidant, il révèle néanmoins l’intention d’Apple.

Les AirPods bientôt équipés de fonctionnalités de santé

Suite à l’annonce de nouveaux modes d’aide auditive pour les AirPods Pro 2 lors de l’événement Glowtime, la nouvelle fonctionnalité utilisera les microphones intégrés dans les écouteurs pour mesurer votre fréquence cardiaque. Le brevet dévoile une phrase complexe : « La méthode peut comprendre la capture d’un second signal avec un second capteur, le traitement du second signal pour déterminer une seconde activité cardiaque de l’utilisateur, et la détection d’une association entre la seconde activité cardiaque et une ou plusieurs pathologies cardiaques en appliquant l’algorithme prédictif à l’activité cardiaque de l’utilisateur dans le premier signal du microphone et la seconde activité cardiaque de l’utilisateur. »

Il semblerait que la fonctionnalité n’aurait pas besoin d’autres appareils pour fonctionner (à part, bien sûr, un iPhone) et ses applications pourraient être nombreuses. Elle pourrait mesurer le flux sanguin et détecter une « pathologie cardiaque », ce qui pourrait conduire au diagnostic de maladies cardiovasculaires.

Une technologie encore en phase de brevet

Comme toujours avec un brevet, cette technologie pourrait ne jamais voir le jour. Mais si vous êtes intéressé par les données de santé, vous espérez probablement qu’elle apparaisse dans une future paire d’AirPods. Il est cependant peu probable qu’elle soit intégrée dans les probables et imminents AirPods Pro 3.