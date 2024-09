Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour majeure des AirPods Pro 2 !

L'ère des gestes de la tête est arrivée : un signe d'approbation pour le "oui", un mouvement de tête de gauche à droite pour le "non". Comment envisagez-vous utiliser ces nouvelles formes de communication non verbale dans votre vie quotidienne ?

Tl;dr Apple a résolu le problème d’interaction mains-libres avec ses AirPods.

La mise à jour des AirPods Pro 2 permet d’acquiescer ou de secouer la tête pour répondre.

Elle offre également l’activation de l’audio spatial pour les jeux et l’isolation vocale.

La mise à jour est automatiquement téléchargée si la batterie est disponible.

Une innovation mains-libres pour les AirPods

Qui parmi nous n’a jamais vécu cette situation ? Les bras chargés de courses, tentant d’ouvrir la porte d’entrée sans renverser quoi que ce soit, et soudain, un appel arrive. Votre sonnerie interrompt la musique dans vos AirPods… Comment diable répondre à cet appel ? Apple a trouvé la solution à ce dilemme grâce à une nouvelle mise à jour des AirPods Pro 2 qui vient tout juste d’être déployée.

Acquiescer pour dire oui, secouer pour dire non

Cette mise à jour, signalée par Macrumors, apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités aux AirPods. Mais la plus excitante et pertinente pour ce cas de figure est le « suivi de tête ». Désormais, vous pouvez acquiescer pour dire oui, et secouer la tête pour dire non. Si vous recevez cet appel de grand-mère, vous pouvez immédiatement répondre en acquiesçant.

D’autres fonctionnalités pour améliorer votre expérience

Les AirPods fonctionneront également avec Siri en mode mains-libres, vous permettant de répondre à différents prompts de votre assistant vocal sans appuyer sur un bouton ou faire un son. De plus, la mise à jour offre l’activation de l’audio spatial pour les jeux, une première pour la plateforme. Les créateurs de jeux devront inclure ce format lors de la création du jeu, mais c’est une belle addition.

Une mise à jour automatique

Il y a également une fonction d’isolation vocale qui sera déployée. Cela permettra à ceux que vous appelez d’entendre votre voix plus distinctement lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. Cette fonctionnalité a été présentée lors de l’événement Apple Glowtime et devrait grandement améliorer la qualité des appels vocaux. Cette mise à jour est disponible dès maintenant et vous n’avez rien à faire pour la télécharger sur vos AirPods – tant que la batterie est disponible, c’est fait automatiquement.

En conclusion, même si les plus grandes mises à jour attendues lors du lancement de l’iPhone 16 ne sont pas encore là, cette mise à jour des AirPods apporte déjà une grande amélioration à l’expérience utilisateur.