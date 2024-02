Apple Cash va proposer des numéros de carte virtuelle pour les achats en ligne

La version bêta d'iOS 17.4 offre des fonctionnalités intéressantes comme l'affichage du numéro de carte et la génération de nouvelles cartes.

Tl;dr Apple Cash développe une “carte virtuelle” pour faciliter les paiements en ligne.

La fonctionnalité, encore en phase de test, prévoit un nouveau code de sécurité pour chaque transaction.

Apple Cash fonctionne comme une carte de débit, permettant d’envoyer et de recevoir de l’argent via Apple Pay et l’application Message.

La mise en service de la carte virtuelle est prévue pour mars, avec la mise à jour iOS 17.4.

Une nouveauté pour Apple Cash : la carte virtuelle

Apple Cash semble se préparer à élargir ses horizons. Selon une information découverte par 9to5Mac sur Reddit, la mise à jour iOS 17.4, prévue pour mars, pourrait comporter une innovation significative : la possibilité d’offrir un « numéro de carte virtuel ».

Bientôt une réalité pour faciliter les achats en ligne

Cette promesse d’innovation survient dans un contexte où Apple Pay n’est pas systématiquement accepté par tous les sites marchands. En effet, la multinationale de Cupertino estime que 15 % des détaillants n’acceptent pas encore son service. Ainsi, la mise en place d’un tel système permettrait aux utilisateurs de payer avec Apple Cash sur ces sites.

La nouvelle fonctionnalité, toujours en version bêta, génère également un nouveau code de sécurité unique pour chaque transaction. Ce dernier peut être facilement utilisé grâce à l’autocomplétion de Safari, facilitant ainsi grandement les achats en ligne.

Fonctionnement et avantages

Rappelons que Apple Cash opère comme une “carte de débit virtuelle”. Il permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent via Apple Pay et l’application Message. Les fonds peuvent être stockés et liés à une banque ou à une autre carte de débit pour effectuer des transactions.

Auparavant exploité par le réseau Discover, Apple Cash est maintenant sous l’égide de Visa depuis 2022. Jusqu’à présent, cependant, aucun numéro de carte n’était attribué à Apple Cash, rendant impossible son utilisation en ligne. Cette mise à jour pourrait donc révolutionner la manière dont les utilisateurs effectuent leurs transactions.