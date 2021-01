Apple aurait démarré ses “premiers travaux” sur un iPhone à écran pliable

Les smartphones dotés d'un écran pliable sont apparus il y a peu. La technologie est encore très jeune, les fabricants s'y intéressent chacun à leur rythme. Apple y compris.

Apple n’a pas pour habitude de se lancer très rapidement sur une nouvelle technologie. La firme de Cupertino préfère attendre qu’elle se stabilise et soit éprouvée par la réalité du terrain, si l’on peut dire. Cela s’est vérifié notamment avec la 5G. Il en sera de même avec les écrans pliables. Des travaux préliminaires auraient été initiés sur ce point.

Apple aurait commencé un travail préliminaire sur un iPhone avec écran pliable

Cela fait quelque temps maintenant que des rumeurs suggèrent que la marque à la pomme chercherait à suivre la concurrence, notamment de Samsung, en lançant un smartphone doté d’un écran pliable. Aujourd’hui, si l’on en croit un nouveau rapport de Bloomberg, ces rumeurs seraient corroborées par leurs propres sources, les “premiers travaux” auraient même démarré autour de cet appareil.

Cela étant dit, il convient de préciser ici qu’il ne faut en aucun cas attendre quoi que ce soit pour le moment. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que, à l’heure actuelle, Apple n’a qu’un écran, ce qui signifie que le châssis du téléphone n’a même pas encore été développé. Pas même atteint le stade du prototypage.

Nous avions déjà eu vent de rumeurs laissant entendre qu’Apple testait un iPhone avec un écran pliable et que celui-ci avait même apparemment passé les tests de durabilité internes. Il est assez logique finalement qu’Apple souhaite s’assurer que l’écran fonctionnera correctement et que celui-ci soit suffisamment résistant dans le temps avant de passer à la suite du projet. Samsung avait rencontré des problèmes avec ses premiers modèles de Galaxy Fold, l’obligeant à procéder à nombre d’ajustements. Apple ne veut pas reproduire ces erreurs.

sans pour autant s’engager totalement à commercialiser un tel produit

Cela étant dit, le rapport de Mark Gurman affirme que l’entreprise ne s’est pas encore engagée totalement dans la voie du smartphone avec écran pliable. Il est possible que les rumeurs soient avérées et qu’Apple travaille effectivement sur un tel appareil mais si d’aventure, ces travaux ne soient pas prometteurs, la firme de Cupertino pourrait décider d’abandonner. Nul ne sait donc si nous verrons donc un jour un iPhone avec écran pliable, et encore moins quand. À suivre !