Apple AirPods Pro 2 : de premières images en fuite ?

Serait-ce l'étui de recharge des Apple AirPods Pro 2 ? Les changements seraient assez minimes.

Il y a quelques jours, Apple annonçait officiellement ses AirPods de troisième génération. Celles et ceux qui peuvent apprécier une meilleure qualité de son et souhaitent profiter des fonctionnalités de réduction de bruit, notamment, des AirPods Pro se demandent peut-être quand la prochaine génération pourra voir le jour. Aux dernières nouvelles, le lancement aurait lieu en 2022. Et aujourd’hui, il se pourrait que les premières images aient fuité.

Serait-ce l’étui de recharge des Apple AirPods Pro 2 ?

Si l’on en croit un post de MacRumors, la photo que vous pouvez voir ci-dessus a été envoyée par une source se faisant appeler Xerxes. Le blog américain précise que cette source n’a aucun historique en termes de leak, difficile donc de juger de la véracité de l’information. Toujours est-il que, d’après Xerxes, l’image a été obtenue via une “source interne chez Apple”.

Les changements seraient assez minimes

En assumant que cette image soit réelle, il semblerait que les changements apportés sur ces AirPods Pro 2 soient assez minimes. Les écouteurs en eux-mêmes ne semblent pas différents de leurs prédécesseurs et le principal changement serait à observer au niveau de l’étui de recharge. L’image montre les trous pour le haut-parleur en bas de l’étui, un haut-parleur qui serait probablement utilisé pour jouer un son lorsque l’on tente de retrouver l’accessoire via le réseau Localiser d’Apple.

Il y a aussi une petite encoche en métal sur le côté de l’étui, pour pouvoir accrocher une lanière. Comme le précise MacRumors, il pourrait s’agir là d’une première pour Apple dans la mesure où cela n’a jamais été utilisé sur d’autres AirPods par le passé, ce qui peut aussi introduire un certain doute quant à la légitimité de ces images, mais dans le même temps, c’est une possibilité comme une autre.

Ce leak est donc est donc à prendre avec des pincettes. Nous devrions en tous les cas avoir davantage d’informations concernant ces AirPods Pro 2 dans un proche avenir.