Apple a racheté NextVR… mais pour quoi faire ?

Apple mise davantage sur la réalité augmentée que sur la réalité virtuelle. Selon la firme de Cupertino, la première est une technologie plus prometteuse que la seconde, notamment en terme d'intégration et d'adoptation. Pour alors avoir racheté NextVR ?

Apple procède régulièrement à des acquisitions d’entreprises. Le plus souvent dans ces domaines de prédilection, parfois en dehors. Si l’on sait la marque à la pomme très engagée envers la réalité augmentée, on peut à raison s’interroger quant au rachat de la startup NextVR, spécialisée comme son nom l’indique, dans la réalité virtuelle. À quoi pourrait bien servir cette acquisition ?

Apple confirme le rachat du spécialiste de la VR NextVR

Depuis 2009, NextVR conçoit des appareils propriétaires et signe des accords pour proposer des événements live – qu’il s’agisse d’événements sportifs, de combats de catch ou de concerts – directement dans le casque de réalité virtuelle de votre choix. Un remède pour celles et ceux qui ont une véritable anxiété d’assister à tel ou tel événement immanquable selon eux. Mais le problème est le suivant : du fait de la faible adoption de la réalité virtuelle dans les foyers et des faibles revenus de ce genre de streams, NextVR n’a, pour l’heure tout du moins, jamais pu décoller réellement. Ces obstacles étaient tels que l’entreprise n’est pas parvenu à réaliser une troisième levée de fonds conséquente, ce qui a conduit au licenciement de 40% de sa masse salariale dans son siège de Newport Beach. La situation était très préoccupante… jusqu’à ce que Apple n’arrive avec un chèque.

Mais dans quelle optique au juste ?

9to5Mac rapportait le mois dernier que Apple avait racheté l’entreprise pour un montant d’environ 100 millions de dollars. La firme de Cupertino a confirmé cette acquisition – et non le montant – à Bloomberg très récemment. Et pour bien marquer l’événement, NextVR a fermé son site il n’y a pas si longtemps. Aujourd’hui, ce dernier se contente de remercier les clients qui les ont rejoint et précise que NextVR se dirige “dans une nouvelle direction”. Mais laquelle est-ce ? À n’en point douter, il s’agit de l’adresse Insterstate 5 à Cupertino, mais pour quoi faire précisément ? Qu’a donc Apple l’intention de faire avec une société spécialisée dans la réalité virtuelle ? Personne en le sait vraiment à l’heure actuelle mais il n’est pas illogique de se dire que l’intérêt du géant pour cette technologie pourrait grandir. Comment cela pourrait-il se manifester ? L’avenir nous le dira.