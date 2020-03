App Store : Apple interdit les jeux sur le coronavirus

Les acteurs les plus importants de la technologie veillent à participer à l'effort visant à lutter contre la pandémie du coronavirus, ce qui prend différentes formes. Pour Apple, cela passe par une prudence redoublé sur son magasin d'applications.

La pandémie de coronavirus s’accentue dans le monde et a passé le 13 mars la barre des 5 000 décès, alors que de nombreux pays en Europe ferment leurs établissements scolaires, interdisent les rassemblements (jusqu’à 5 personnes seulement en Autriche) et se prononcent comme en France contre l’ouverture des établissements non indispensables (restaurants, bars) à mesure que le télétravail s’impose. Aux États-Unis, où 65 personnes sont décédées et 3 349 cas sont confirmés, la Big Tech, les acteurs les plus importants du secteur de la technologie, participent à l’effort des gouvernements : Facebook et Twitter veillent à ne pas diffuser de publicités mensongères mentionnant un remède miracle ou des infox, Google demande à ses employés de travailler depuis chez eux, plus de 118 évènements ont été annulés ou reportés (contre 50 il y a 10 jours) dont l’E3 2020 organisé par l’ESA, et la WWDC 2020 d’Apple n’aura lieue qu’en ligne.

Une veille renforcée sur l’App Store

Apple veille aussi aux informations relatives au coronavirus transmises via son Apple Store, où des applications d’informations peuvent se reposer sur des sources peu sûres, et où des jeux prennent comme thème la pandémie actuelle. USA Today nous apprend ainsi que la firme a mis en place de nouvelles restrictions sur les applications sur le thème du coronavirus ce week-end, interdisant notamment les jeux et les loisirs liés à l’épidémie respiratoire.

Des sources sûres en priorité

L’entreprise a déclaré qu’elle n’autoriserait que les applications centrées sur les coronavirus produites par des “organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises profondément reconnues en matière de santé, et des institutions médicales ou éducatives.” Lorsqu’ils soumettent leur application à l’App Store pour approbation, les développeurs peuvent faire savoir que leur contenu utilise des sources réputées pour profiter d’une validation accélérée. De même, le Play Store de Google a vu apparaître une nouvelle section dédiée aux applications qui répertorient les offres de sources fiables.