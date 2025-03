Anthropic mise sur Brave Search pour les recherches du chatbot Claude

Le chatbot Claude d'Anthropic adopte Brave Search pour améliorer ses capacités de recherche web tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

Tl;dr Anthropic a intégré Brave Search dans son chatbot Claude pour offrir des résultats de recherche web en temps réel.

Cette collaboration permet de garantir une recherche respectueuse de la confidentialité des utilisateurs.

L’ajout de Brave Search améliore ainsi l’expérience de Claude, en offrant des informations plus actualisées et sécurisées.

Anthropic a récemment déployé une fonctionnalité de recherche web pour son chatbot, Claude, alignant ainsi cette IA avec plusieurs de ses concurrents. Avant cette mise à jour, Claude se distinguait par sa capacité à répondre aux questions sans accès direct à des résultats de recherche en temps réel. Cependant, le lancement de cette nouvelle fonction permet à l’utilisateur de recevoir des informations actualisées, à la manière de ChatGPT et d’autres plateformes similaires.

La question du moteur de recherche

Au départ, il n’était pas clair quel moteur de recherche alimentait cette fonctionnalité. On spéculait que d’autres options comme Google ou Bing puissent être utilisées, ou même qu’Anthropic ait développé son propre moteur. Cependant, des indices ont laissé entendre que c’est le moteur Brave Search qui soutient la recherche dans Claude. Ce moteur de recherche est développé par Brave, le navigateur axé sur la confidentialité, qui se distingue par son modèle sans suivi de l’utilisateur.

La preuve de l’implication de Brave

Le 20 mars 2025, l’ingénieur en logiciel Antonio Zugaldia a révélé que la liste des « sous-traitants » d’Anthropic incluait désormais Brave Search. Cette liste recense les partenaires responsables du traitement des données de Claude. Un autre élément probant a été rapporté par le programmeur Simon Willison, qui a constaté que des recherches effectuées sur Claude et Brave renvoyaient des citations identiques. En outre, il a trouvé un paramètre spécifique, « BraveSearchParams », dans la fonction de recherche web de Claude.

L’importance de cette collaboration pour l’IA

Cette association entre Anthropic et Brave ne surprend pas, car Brave Search alimente également la plateforme chatbot de Mistral, Le Chat. Ce partenariat, annoncé en février 2025, montre l’intérêt croissant des entreprises d’IA pour un moteur de recherche respectueux de la confidentialité. Pour les utilisateurs, cela signifie des résultats de recherche plus transparents et potentiellement moins biaisés, tout en offrant des informations en temps réel, ce qui enrichit l’expérience de Claude.