Another Code : Recollection, le retour du jeu d’aventure point-and-click

Another Code : Two Memories et Another Code : R – A Journey into Lost Memories du studio japonais Cing reviennent avec des versions entièrement améliorées dans la compilation Another Code : Recollection.

La compilation Another Code : Recollection sur Nintendo Switch comprend des versions entièrement améliorées des deux jeux originaux de la licence Another Code sortis sur Nintendo DS et Nintendo Wii, avec des visuels remaniés, des environnements entièrement explorables, de nouvelles voix, des énigmes inédites ou encore des musiques arrangées. A noter que des systèmes d’indices et de navigation optionnels ont été ajoutés pour aider les joueurs novices.

Un trailer pour Another Code : Recollection

Another Code : Recollection sera exclusivement disponible sur Nintendo Switch à partir du 19 janvier 2024.

Dans Another Code : Two Memories, Ashley, une jeune fille de 13 ans, reçoit une lettre de son père qu’elle croyait mort, ce qui déclenche une série de mystères et de visions du passé. Elle doit enquêter dans des endroits différents tout en résolvant des énigmes pour découvrir la vérité. Jusqu’à présent inédit en Amérique du Nord, le deuxième épisode Another Code : R – A Journey into Lost Memories complète l’histoire intrigante d’Ashley, qui se rend à Lake Juliet deux ans après les événements du premier jeu pour cette fois-ci découvrir la vérité cachée sur sa mère.